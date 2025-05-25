"ESKADER 2024 Kültür Sanat Ödülleri" sahiplerini buldu
ESKADER Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Ersem Yargıcı, "Bizim için önemli olan ödül verdiğimiz ve burada bizi yalnız bırakmayan katılımcılarımızın gözlerindeki ışık. O zaman anlıyoruz ki doğru bir seçim yapmışız." dedi.
İstanbul
Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından her yıl geleneksel olarak verilen "Kültür Sanat Ödülleri" sahiplerini buldu.
Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde dernek mensupları ile kültür sanat dünyasından davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen törende, 19 dalda 21 kişi ve kuruma ödül verildi.
Tören öncesinde AA muhabirine açıklama yapan ESKADER Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Ersem Yargıcı, Türkiye'de çok sayıda kültür sanat programı olduğunu fakat bu programların yeterince ödüllendirilemediğini söyledi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Marifetin iltifata tabi olduğunu ifade eden Yargıcı, "ESKADER olarak, 17'nci yılımızda 16'ncı kez ödül verdik. Bugüne kadar birçok farklı dalda eser seçimi yaptık. Burada dikkat ettiğimiz temel husus, eserin, seçim yaptığımız yılda yayımlanması. Biz yalnızca bir esere ödül verebiliyoruz ve elbette geride ödül veremediğimiz birçok eser söz konusu. Yaptığımız seçim geride kalan eserleri gölgede bırakmamalı." dedi.
"Kökünün mazide olduğunu bilen isimleri tercih ediyoruz"
Yargıcı, ESKADER'in temel amaçlarından birisinin geçmişle gelecek arasında bir köprü kurmak olduğunu belirterek, "Büyüklerimiz, 'Kökü mazide olan atiler' derler. Bu bir bayrak yarışı ve burada kendimizi sonraki nesillere kültürel aktarım yapan bir kurum olarak görüyoruz. Bu anlamda seçimlerimizi yaparken de 'Kökünün mazide olduğunu bilen' isimleri tercih ediyoruz. ESKADER mazimizin, geleneğimizin ve kültürümüzün peşinden giderek bu bayrağı daha yükseklere çıkarmak isteyenlerin destekçisi olmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.
Gençlerin sahip oldukları kültürel değerlerin yeterince farkında olmadığına dikkati çeken Yargıcı, "Bizim değerlerimiz dünya değerleri içerisinde çok önemli bir yere sahip. Oysa gençlerimiz bunları görmekte oldukça zorlanıyorlar. Evet, küresel bir dünyada yaşıyoruz ama bize ait olan değerleri unutmamamız gerekiyor. ESKADER ödüllerinin anlamı tam da burada saklı. ESKADER, bu toprakların değerlerine sahip çıkanları öne çıkararak, görünmeyen değerleri herkes için bilinir kılmayı kendine düstur edinmiştir." ifadelerini kullandı.
ESKADER'in manevi unsurları önemseyen bir dernek olduğunu kaydeden Yargıcı, sözlerine şöyle devam etti:
"Bizim için önemli olan ödül verdiğimiz ve burada bizi yalnız bırakmayan katılımcılarımızın gözlerindeki ışık. O zaman anlıyoruz ki doğru bir seçim yapmışız. Biz mütevazı ama sağlıklı adımlarla yürüdüğümüzü düşünüyoruz. Bizim için asıl kıymetli olan da böyle bir yolda varlığımızı sürdürmek."
"Yıl içinde ortaya konulmuş eserleri inceliyoruz"
Bu yıl toplam 19 alanda ödül verdiklerinin altını çizen Yargıcı, "Seçim yaparken yıl içinde ortaya konulmuş eserleri inceliyoruz. Özel ve üstün hizmet ödüllerini ise ödül verdiğimiz kişinin bütün hayatını dikkate alarak belirliyoruz. Biz, ülkesi ve bütün insanlık için çırpınanlara karşı kör olmadığımızı göstermek istiyoruz." dedi.
Yargıcı, "Roman" ödülüne bu yıl Mürsel Ağaç'ın "Zeyneb'in Gerdanlığı" eserinin layık görüldüğünü belirterek, "Mürsel Ağaç, pek fazla bilinen bir romancı değil. Fakat kendisi Peygamber Efendimizin nübüvvetinden önce kızı Hz. Zeyneb'in hikayesini güzel ve naif bir üslupla ortaya koyan bir eserin yazarı. Mürsel Ağaç, gözünü karartarak o döneme gitmiş bir isim. Biz de bu görünmeyen eseri gün yüzünü çıkararak ödüle layık gördük." diye konuştu.
Prof. Dr. Sadık Kemal Tural "Özel Ödül"e layık görüldü
ESKADER 2024 Kültür Sanat Ödülleri'nde 2024, yılında yayımlanan kitaplar ve yapılan kültürel çalışmalar değerlendirildi. Bu yıl "Özel Ödül", Türk kültürü, edebiyatı, folkloruna dair pek çok telif eserleriyle Türk kültür ve sanatına katkılar sunan Prof. Dr. Sadık Kemal Tural'a verildi.
"Üstün Hizmet Ödülleri"ne Cumhuriyet döneminde kurulan ilk atölye olarak bilinen Turgut Tuna seramik tasarım atölyesini kuran seramik sanatçısı Turgut Tuna, Türk ilim, fikir ve sanat hayatına önemli katkılar sunan Prof. Dr. Durali Yılmaz ile Türk kültür ve fikir hayatına katkılar sunan Prof. Dr. Ümit Meriç layık görüldü.
"İnceleme-Araştırma" dalında Duru Bulgur Kültür Yayınlarından yayımlanan "Sözüm Kendözüme Risaletü'n-Nushiyye'nin Yorumu" ile Yusuf Yıldırım, "Biyografi"de Türk edebiyatının önemli isimlerinden Abbas Sayar'ın ele alındığı "Bozkırın Güçlü Kalemi Abbas Sayar" çalışması ile Ramis Karabulut, "Dil" alanında Literatür Yayınlarından çıkan ve okuyucularına dil şuuru, edebi zevk ve Türkçe sevgisi gibi değerleri aşılamaya çabalayan "Edebiyatçı Gözüyle Sözün İzinde" çalışmasıyla Ayça Akçay ödül aldı.
"Düşünce" kategorisinde Pınar Yayınları tarafından okurlarla buluşturulan ve tüketici olma konusunu dünyadaki çalışmaları da inceleyerek ele alan "Modern Tılsım Tüketirken Tükenmek" ile Celalettin Vatandaş, "Çocuk Edebiyatı"nda, Güneşyolu Yayınlarından yayımlanan çalışmalara imza atan Suat Turgut, "Deneme" kategorisinde ise Az Yayıncılık'tan çıkan "Mıntıka" adlı eseriyle Mehtap Altan ödüle değer görüldü.
"Hatıra" kategorisinde Mehmet Ali Kalkan'ın Ötüken Neşriyat'tan yayımlanan "Köyümden... Gönlümden…" adlı çalışması, "Hikaye" dalında Emine Batar'ın Dergah Yayınlarından çıkan "Uzakların Yankısı", "Roman" kategorisinde Mürsel Ağaç'ın Akıl Fikir Yayınlarından yayımlanan ve Hazreti Muhammed'in büyük kızı Zeyneb ile Hazreti Hatice'nin yeğeni Ebul As'ın evliliklerini konu edinen "Zeyneb'in Gerdanlığı", "Şiir"de ise Mahmut Topbaşlı'nın "Gönlümdeki Söz Sarayı" adlı eserleri ödülün sahibi oldu.
"Sinema Araştırmaları" dalında "Avangart Sinema ve Resim" ile Prof. Dr. Rıdvan Şentürk, "Tarih Araştırmaları" kategorisinde Yakınçağ, Panislamizm, Fatih Belediyesi Kültür Yayınlarından çıkan "Bütün Yönleriyle Sömürgecilik" çalışması ile Azmi Özcan, "TV Programı"nda ise TRT2'de izleyicisiyle buluşan "Hayat Sanat" ödül almaya hak kazandı.
"Müzik" kategorisinde yerelden evrensele kültürel varoluşun örneklerini sunan Uğur Önür, "Resim" dalında İstanbul'un tarihi birikimini yeni bir yaklaşımla ele alan ve sunan Cemal Toy, "Köşe Yazıları"nda roman, deneme ve hikaye türlerinde eserler vererek pek çok kültürel projeye de imza atan Cem Sancar, "Sesli Kitap" bölümünde ise bugüne dek 1176 kitap seslendiren ve görme engellilerin ihtiyaç duyduğu her türlü metinleri seslendirmeye devam eden Sabahat Varol İnsel ödül alan isimler oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.