Edebiyat dünyasından birçok isim Ahmet Kabaklı'yı anlattı
Edebiyat tarihçisi, gazeteci ve yazar Ahmet Kabaklı, vefatının 24. yılında Türk Edebiyatı Vakfında anıldı.
Istanbul
"Hatıralar Işığında Şeyhülmuharririn Ahmet Kabaklı" başlıklı programa katılan şair ve yazarlar, Kabaklı ile yaşadıkları hatıraları katılımcılarla paylaştı.
Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı, programın açılışında yaptığı konuşmada, Elazığ'da öğretmenlik yaptığı dönem, Ahmet Kabaklı'nın kendisine nasıl destek olduğunu anlattı.
Ahmet Kabaklı'nın öğrencilerinden Boğaziçi Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Gazi Altun, Kabaklı'nın hem bir hoca hem de bir abi gibi şefkatle her zaman kendilerine yol gösterdiğini belirterek, 1990'lı yıllarda uzun süre Türk Edebiyatı Vakfında beraber çalıştıklarını söyledi.
"Hocanın gazetede çıkan her makalesi, Türkiye'ye yön veren bir metin niteliğindeydi"
Altun, Ahmet Kabaklı'nın doğumunun 100. yılı vesilesiyle yakın zamanda okurla buluşan "Şeyhülmuharririn Ahmet Kabaklı Armağanı" isimli kitabın çok titizlikle hazırlandığını ve dikkatle okunması gerektiğini ifade ederek, "Hocamız birleştirici rolünü Türkiye çapında yaptı. Günde bir milyona yakın satan bir gazetenin köşe yazarıydı. Dolayısıyla 'Hoca bugün ne yazmış?' diye Anadolu'nun ücra köşelerinde bile gazeteye bakılıyordu. Hocanın gazetede çıkan her makalesi, Türkiye'ye yön veren bir metin niteliğindeydi." dedi.
"Kabaklı gibi bir hocanın unutulmasına izin vermememiz lazım"
Yazar ve şair Ekrem Kaftan da İstanbul'a ilk geldiğinde Türk Edebiyatı Vakfına gittiğini dile getirdi. Ahmet Kabaklı ile vakıfta tanıştığını kaydeden Kaftan, vakfın kendisi için bir üniversite olduğunu ifade etti.
Kaftan, "Kabaklı'yla çok değerli sohbetlerimiz oldu. Allah bizi sonra Türkiye gazetesinde buluşturdu. Onun çok büyük iltifatlarına nail oldum. Onun kitaplarını okuduğumda, şahsiyetimin teşekkülünde çok büyük katkısı olduğunu söylemem lazım. Bu insanlar bizim rol modellerimizdi." diye konuştu.
Kaftan, Ahmet Kabaklı'yı yeni neslin yeterince tanımadığına dikkati çekerek, "Bu beni üzüyor. Çünkü Kabaklı gibi bir hocanın unutulmasına izin vermememiz lazım. Bu ülkeye mücadele, ilim, ahlak ve duruşuyla hizmet eden bir insan oluşu, her türlü takdirin üstünde." değerlendirmesini yaptı.
"Edep noktasında Ahmet Kabaklı hoca benim velimdi"
Ahmet Kabaklı ile aynı apartmanda uzun yıllar komşu olan Prof. Dr. Ahmet Maranki, "Edep noktasında Ahmet Kabaklı hoca benim velimdi. Onun yanında yetiştim. Bende müspet olan küçücük bir emaresi varsa, 'Onu da hocamdan aldım.' diyor, adını geçiriyorum. Yeni nesiller de Ahmet Kabaklı kim, öğrenmiş oluyor." dedi.
Maranki, eşiyle Türk Edebiyatı Vakfında tanıştığını ve Ahmet Kabaklı'nın kendilerini evlendirdiğini aktararak, "Hepimizin yuvasını kuran odur. O bizim babamız, büyüğümüz, hocamız, abimizdir, Şeyhülmuharririn'dir. Hakikaten edebin bağını hocamızda görebiliriz. Tabii ki yeni nesillere hocamızı anlatmamız lazım." ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Mehdi Ergüzel ise Kabaklı'nın her zaman memleketin, insanlığın dertleriyle ilgili olduğunun altını çizerek, "Kabaklı hoca zaafları değil, meziyetleri öne çıkarmamız gerektiğini söylerdi. Ben onun konuşmalarını mümkün olduğu kadar kaydetmiştim. İnşallah nasip olursa onun sözlerini bir güldeste yapmak isterim. Çok güzel sözleri var." şeklinde konuştu.
Programda ayrıca Şefik Can Uluslararası Mevlana Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Hayat Nur Artıran, yazar Şerif Aydemir, yazar Dr. Öğr. Üyesi Erol Ülgen, yazar İmdat Avşar ile Azerbaycan'dan ve Irak'tan yazarların yanı sıra çok sayıda isim konuşma yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.