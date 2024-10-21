Dolar
34.23
Euro
37.18
Altın
2,734.63
ETH/USDT
2,703.10
BTC/USDT
68,222.00
BIST 100
8,739.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta konserden tiyatroya, sergiden kitap fuarına, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Ahmet Esad Şani  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul

Norveç'te önceki hafta başlayan "Bergen Uluslararası Film Festivali" 24 Ekim, İtalya'daki "Roma Film Festivali" 27 Ekim, ABD'deki "Newport Beach Film Festival" de 24 Ekim'e kadar sinemaseverlerle buluşacak.

İngiltere'de yarın kapılarını açacak "Little Venice Film Festival" ile ABD'deki "American Film Institute Festival" ve "Tallgrass Film Festival" 27 Ekim'e kadar konuklarını ağırlayacak.

Kanada'da bu yıl 25. kez düzenlenen Art Toronto Kanada Sanat Fuarı ile Arjantin'deki "Pinta BAphoto" sanat fuarı 24-27 Ekim'de ziyaret edilebilecek.

Konserler

"The World of Hans Zimmer" bugün Almanya'nın Berlin, 23 Ekim'de Mannheim şehrinde düzenlenecek.

"Nick Cave and the Bad Seeds" konserleri de yarın İsviçre'nin Zürih, 24 Ekim'de İspanya'nın Barselona, 25 Ekim'de Madrid, 27 Ekim'de Portekiz'in Lizbon, 30 Ekim'de ise Belçika'nın Antwerp şehirlerinde gerçekleştirilecek.

    Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say 23 Ekim Antwerpen Belçika, 24 Ekim Tilburg Hollanda, 25 Ekim Den Haag Hollanda, 27 Ekim Geseke Almanya ve 28 Ekim Hamburg Almanya konserlerinde hayranlarıyla buluşacak.

    ABD'de vizyona girecek filmler

    Kelly Marcel'in yönettiği Tom Hardy'nin başrol oynadığı Spider-Man spin-off'u bilim kurgu filmi "Venom: The Last Dance" ve yönetmenliğini ve senaryosunu Caroline Lindy'nin üstlendiği "Your Monster" 25 Ekim'de ABD sinemalarında olacak.

    Silje Evensmo Jacobsen'in yönettiği "A New Kind of Wilderness" adlı Norveç yapımı belgesel ile Edward Berger'in yönettiği "Conclave" ise 18 Ekim'de ABD'de vizyona girecek.

    Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
    İlgili konular
    Bu haberi paylaşın
    Akdeniz'in batısı ve Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı
    Kadın öğretmenler devamsızlık yapan kız öğrenciler için sahada
    Dilan Polat ve kardeşine "hayasızca hareketler" suçundan soruşturma
    İLBANK 5 yılda 675 çevre projesini hayata geçirdi
    Horma Kanyonu yoğun yağış beklentisi nedeniyle ziyarete kapatıldı

    Benzer haberler

    BM: Dünyada 735 milyon insan açlık çekiyor ve milyonlarca kişi kıtlığın eşiğinde

    BM: Dünyada 735 milyon insan açlık çekiyor ve milyonlarca kişi kıtlığın eşiğinde

    Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

    Lübnan'da İsrail saldırganlığının mağduru Afrikalı kadınlar yardım eli bekliyor

    İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda aynı aileden tümü kadın ve çocuk 6 kişi öldü

    İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda aynı aileden tümü kadın ve çocuk 6 kişi öldü
    İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

    İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak
    ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna'da

    ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna'da
    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
    Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet