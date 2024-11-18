Dolar
34.62
Euro
36.72
Altın
2,609.06
ETH/USDT
3,187.10
BTC/USDT
90,901.00
BIST 100
9,395.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

"Dünya Çocuk Hakları Günü Sergisi", Taksim Camii'nde açıldı

Uluslararası Mülteci Hakları Derneğinin, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlediği fotoğraf sergisi Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.

Aişe Hümeyra Akgün  | 18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
"Dünya Çocuk Hakları Günü Sergisi", Taksim Camii'nde açıldı

İstanbul

Tamamı derneğin kendi ekibi tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan sergi, çatışma bölgeleri ve insani krizin söz konusu olduğu coğrafyalarda gerçekleştirilen çalışmalardan derlenen fotoğrafları içeriyor.

Serginin açılışında konuşan Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkan Yardımcısı Süleyman Kurt, sergilenen tüm fotoğrafların dernek gönüllülerinin faaliyet gösterdiği mülteci kamplarında çekildiğini söyledi.

Kurt, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünya genelinde kutlanan "Dünya Çocuk Hakları Günü"ne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün 20 Kasım ve BM, bugünü Dünya Çocuk Hakları Günü ilan etti. Ancak aynı BM, başta Filistin Gazze olmak üzere, Suriye, Arakan ve Doğu Türkistan'da, yani yeryüzünde çocukların acımasızca katledilmesinin önlenmesine dair hiçbir inisiyatif almamakta. Açıkça devlet terörü işleyen İsrail'in durdurulması için hiçbir girişimde bulunmamakta. Birleşmiş Milletleri, çocuk hakları günü ilan edip, uluslararası sözleşmeler düzenlemekten daha kalıcı ve gerçekçi olan bizzat devlet eliyle gerçekleştirilen çocuk katliamlarını önlemeye davet ediyoruz."

Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı Genel Müdürü Muhammet Furkan Gümüş ise böylesi bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan ötürü çok memnun olduklarını belirterek, Uluslararası Mülteci Hakları Derneğine teşekkür etti.

Sergi, 20 Kasım'a kadar 10.00-17.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FSM Köprüsü, Özbekistan Milli Bayrak Günü için ışıklandırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de bir kez daha derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısında bulunuyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele Oturumu'na katıldı
Adana'nın Pozantı ilçesinde sis etkili oldu
Kartal Belediyesinin işten çıkardığı kadın işçiden belediye önünde protesto

Benzer haberler

"Dünya Çocuk Hakları Günü Sergisi", Taksim Camii'nde açıldı

"Dünya Çocuk Hakları Günü Sergisi", Taksim Camii'nde açıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet