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Taksim Camii ramazana hazırlık için gül suyuyla yıkandı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim Camii, ramazan hazırlıkları kapsamında gül suyuyla yıkandı.

Sude Parlak  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
Taksim Camii ramazana hazırlık için gül suyuyla yıkandı

İstanbul

Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfından yapılan açıklamaya göre, ramazan ayına sayılı günler kala cami ve çevresindeki hazırlıklar tamamlandı.

Mahya asılmasıyla başlayan çalışmalar, temizlik ve kokulandırma işlemleriyle devam etti.

Vakfın, Beyoğlu Belediyesi desteğiyle gerçekleştirdiği çalışma kapsamında caminin içi ve dışı gül suyuyla yıkandı.

Ramazanda vatandaşların daha hijyenik ve ferah bir ortamda ibadet edebilmesi için hazırlanan Taksim Camii ve Külliyesi'nde ay boyunca yapılacak dini, kültürel ve sosyal etkinlikler de planlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Akpınar, Taksim Camii'nin her ramazan farklı milletlerden on binlerce Müslümanı ağırladığını, ziyaretçilerin ramazanın manevi iklimini en iyi şekilde yaşaması için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Camiye "La ilahe illallah" yazılı mahya asıldı

Vakfın Genel Müdürü Muhammet Furkan Gümüş de çalışmalar çerçevesinde camiye "La ilahe illallah" yazılı dijital mahya asıldığını anlattı.

Cami girişinde binlerce kişiye ramazan boyunca vakfın aşevi tarafından çorba, ekmek, su ve hurmadan oluşan iftariyelik dağıtılacağını kaydeden Gümüş, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan boyunca teravih namazları, sohbet programları dışında Taksim Camii'nde öğle ve ikindi namazı vaktinde mukabele okumaları gerçekleştireceğiz. Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde ise kültür sanat etkinlikleri planlandı. Bunlardan ilki, 8 Mart-7 Nisan tarihleri arasında gezilebilecek olan 'Güzel Ahlak' isimli hat sergimiz olacak. Ziyaretçilerimiz bu sergide Albaraka Türk Uluslararası 6. Hat Yarışması'nın ödüllü eserlerini görebilecek."

Gümüş, 10 Mart Pazar günü Beyoğlu'nda ikamet eden 700 yetim çocuğun ramazana mutlu girmeleri için Beyoğlu Kaymakamlığı, Beyoğlu Belediyesi ve İlçe Müftülüğünün işbirliğiyle çeşitli etkinliklerin düzenleneceği ve hediyelerin verileceği programa ev sahipliği yapacaklarını kaydetti.

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