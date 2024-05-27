DT'nin "Gonzago'nun Öldürülmesi" oyunu Rusya'da sahnelenecek
Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı "Gonzago'nun Öldürülmesi" oyunu, Rusya'da düzenlenen festivalde seyirci ile buluşacak.
Ankara
Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyun, Rusya'nın Petersburg şehrinde bu yıl 25'incisi düzenlenen A. A. Bryantsev Genç İzleyiciler Tiyatro Festivali'ne katılacak.
Ötüken Hürmüzlü, Ebru Gülerarslan Serin, Engin Özsayın, Şivan Binici, Gülin Ersoy, Batuhan Yalçın, Dara Tan, Hülya Yıldız, Eren Oray, Mümtaz Aydoğan Mengi ve Eşref Ergü Pişirici'nin rol aldığı oyun, 29 Mayıs'ta Büyük Salon Genç İzleyiciler Tiyatrosu'nda sahnelenecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.