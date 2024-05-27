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Kültür

Aspendos Antik Kenti'nde Roma İmparatorluk dönemine ait iki heykel bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Zeus ve Aphrodite'nin 2 bin yıllık büyüleyici zarif tasvirleri yürütülen kazı çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkarıldı." ifadesini kullandı.

Aykut Karadağ  | 27.05.2024 - Güncelleme : 27.05.2024
Aspendos Antik Kenti'nde Roma İmparatorluk dönemine ait iki heykel bulundu

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında Roma İmparatorluğu dönemine ait 2 heykelin bulunduğunu bildirdi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yürütülen kazı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Aspendos Antik Kenti'ndeki çalışmalara ilişkin bilgi veren Ersoy, şunları kaydetti:

"Aspendos Antik Kenti'nde 'Geleceğe Miras' projemiz kapsamında yürütülen kazı çalışmalarında Roma İmparatorluk dönemine ait 2 muhteşem heykel keşfedildi. Zeus ve Aphrodite'nin 2 bin yıllık büyüleyici zarif tasvirleri, İki Katlı Dükkanlar-Stoa Kompleksi'nde yürütülen kazı çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkarıldı. Ayağa kaldıracağımız eserlerin, yapıların ülkemiz kültür ve turizm hayatına hayırlı olmasını diliyorum."

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