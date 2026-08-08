Çin, Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerde senaryo yazımı, seslendirme ve video kurgusu gibi süreçlerde tamamen yapay zekanın kullanılması sinema ve eğlence sektöründe yeni bir dönemin kapısını aralarken birçok tartışmayı da gündeme getiriyor.

DOSYA: Yapay Zeka ve Sinema Çin, Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerde senaryo yazımı, seslendirme ve video kurgusu gibi süreçlerde tamamen yapay zekanın kullanılması sinema ve eğlence sektöründe yeni bir dönemin kapısını aralarken birçok tartışmayı da gündeme getiriyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Yapay Zeka ve Sinema" başlıklı dosya haberinin birinci bölümünde, Asya ülkelerinde yapay zekayla üretilen dizi projeleri ve bu projelerin sinema sektörünü nasıl etkilediği ele alındı.

Sinema ve eğlence sektöründe senaryo yazımı, karakter tasarımı, seslendirme ve video kurgusu gibi süreçler artık yapay zeka modelleri tarafından yapılabiliyor.

Asya pazarında, özellikle Çin, Hindistan ve Endonezya'da medya şirketleri, üretim maliyetlerini düşürmek ve daha hızlı içerik üretmek için yapay zeka aracılığıyla dizi yapıyor.

Öte yandan izleyiciler, sinema mecralarında ve sosyal medyada, bu yapımların karakterlerin duygusal derinliğini yansıtamadığını ve sahneler arasında hareket sürekliliği bakımından yetersiz kaldığını ifade ediyor.

Asya pazarında yapay zekayla üretilen diziler, sinema sektöründe yeni bir dönemin kapısını aralıyor

Çin'de Ocak 2026'da 14 bin 600'den fazla yapay zeka destekli kısa dizi yayımlanırken dolaşımdaki yapay zeka yapımı kısa dizi sayısı ise Şubat 2026 itibarıyla 127 bin 800'e ulaştı.

Endonezya'da Ocak 2026'da yayınlanmaya başlayan ve halk efsanelerini konu alan "Legenda Bertuah" isimli dizi ise ülkede tamamen yapay zeka ile üretilen ilk televizyon yapımı oldu.

Hindistan merkezli medya devi JioStar, senaryo yazımından karakter tasarımına, seslendirmeden kurguya kadar tüm üretim süreçlerinin yapay zeka tarafından yürütüldüğü yapımlar üzerine de çalışıyor.