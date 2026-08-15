Dünyada konuşulan yaklaşık 7 bin dilin yüzde 40'ı, ekonomik baskılar, kentleşme, göç, eğitim politikaları ve küreselleşme nedeniyle yeni kuşaklara aktarılamaz hale gelirken kaybolan her lisanla kültürel miras ve sözlü tarih de yitiriliyor.

DOSYA: Kaybolan Dillerden Dijital Geleceğe Dünyada konuşulan yaklaşık 7 bin dilin yüzde 40'ı, ekonomik baskılar, kentleşme, göç, eğitim politikaları ve küreselleşme nedeniyle yeni kuşaklara aktarılamaz hale gelirken kaybolan her lisanla kültürel miras ve sözlü tarih de yitiriliyor.

Dünyada konuşulan yaklaşık 7 bin dilin yüzde 40'ı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Ekonomik baskılar, kentleşme, göç, eğitim politikaları ve küreselleşme nedeniyle birçoğu yeni kuşaklara aktarılamaz hale gelirken kaybolan her lisanla yalnızca kelimeler değil kültürel miras, sözlü tarih ve insanlığın dünyayı algılama biçimlerinden biri de kayboluyor.

Dil aktarımının kesintiye uğraması, birçok topluluk için yalnızca lisanın değil kültürel kimliğin, sözlü tarihin ve doğaya ilişkin kuşaklar boyunca biriken yerel bilginin de kaybolması anlamına geliyor.

MÖ 1000 ile MS 1000 yılları arasında dilin "altın çağı" diye adlandırılan, insanlık tarihinde bu alandaki çeşitliliğin zirve yaptığı dönemde dünya genelinde 30 bin ila 75 bin lisanın konuşulduğu tahmin ediliyor.

Diller yok olurken insanlığın ortak hafızası da siliniyor

İki bölümlük haber dosyasının ilk kısmında tehlike altındaki dillerin insanlığın kültürel hafızası için taşıdığı önem ile korunmalarına yönelik çözüm önerileri ele alındı.

UNESCO verilerine göre, dünya genelinde konuşulan dillerin yaklaşık yüzde 40'ı farklı derecelerde tehlike altında bulunuyor.

Tehlike altındaki dillerin aile içinde çocuklara aktarılmasının teşviki, son konuşanları hayatta olan lisanların ses kayıtları ile yazılı eserlerinin kayıt altına alınarak korunması, yerel dillerin eski çağa ait görülmesinin önüne geçilmesi ve kültürel zenginlik kabul edilmesinin sağlanması büyük önem taşıyor.

Dillerin geçmişe açılan kapı niteliği taşıdığının altını çizen uzmanlar, bir dilin yok olmasıyla yalnızca kelimelerin değil o lisanı konuşan toplulukların doğaya, tarihe ve yaşam biçimlerine ilişkin nesiller boyunca biriktirdiği bilgilerin de kaybolduğunu belirtiyor.