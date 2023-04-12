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Kültür

Doğa fotoğrafçısı Süha Derbent'in "Harmoni" sergisi açıldı

İskandinavya'dan Madagaskar'a, Sri Lanka'dan Kanada'ya, 80'den fazla ülkeye giden, doğa fotoğrafçısı Süha Derbent'in "Harmoni" adlı sergisi sanatseverlerle buluştu.

Salih Şeref  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
Doğa fotoğrafçısı Süha Derbent'in "Harmoni" sergisi açıldı Fotoğraf: Salih Şeref/AA

İstanbul

Küratörlüğünü Hülya Şekercioğlu'nun üstlendiği, Afrika'nın doğasını ve insan portrelerini yansıtan sergi, Maximum Uniq Hall'de ziyarete açıldı.

Süha Derbent, sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 yıldır yaban hayatı fotoğrafçılığı yaptığını belirterek, "Hayatımın yarıdan fazlası yaban hayatında geçti. Çekimleri yaparken zaman zaman gittiğim yerlerde yerel insanlarla da iletişimim oluyordu. Onların da fotoğraflarını çekiyordum. Bu sergide de hem insanların hem de hayvanların doğaya uyumuna vurgu yapmaya çalıştım." dedi.

Şehir hayatında sürekli tüketerek yaşamayı alışkanlık haline getiren insanlar üzerinde bir farkındalık oluşturmak istediğini aktaran Derbent, "Afrika'yı görmek, doğayı ve hayvanları izlemek, aslında insanın özüne ve kendine yaptığı bir yolculuk. Milyonlarca yıldır varlığını sürdüren ve kusursuz bir döngüye ve uyuma sahip olan doğayı yenmeye çalışmak yerine, uyum içerisinde olmayı öğrenmemiz ve bunu sürdürülebilir kılmamız gerekiyor." diye konuştu.

"Doğadaki canlılardan daha önemli olmadığımızı kabul etmeliyiz"

Doğada yaşayan tüm canlıları eşit değerlendirdiğini vurgulayan Derbent, şöyle devam etti:

"Eşit haklara sahip olduğumuzu ve onlardan daha önemli olmadığımızı kabul etmeliyiz. Bugün, bazı türlerin sadece fotoğraflarını gösterebiliyoruz çocuklarımıza. Hepsi birden tükendiğinde, sadece fotoğraflarını gösterebileceğimiz bir gün olmayacak. Çünkü o gün biz de tükenmiş olacağız. Doğayı tüketerek varlığını sürdürebileceğini düşünmek, insana özgü, adım adım intihar etme yöntemidir. İşte tam da bu nedenle adı 'Harmoni' olan bu sergide, sizler Afrika doğası ve bölgenin farklı yerlerinde yaşayan insanların portrelerini izlerken, bu uyuma dikkat çekmeyi umuyorum."

Fotoğraf sanatçısı Derbent, küresel iklim değişikliklerinden Afrika'nın da etkilendiğine dikkati çekerek, "Eskisi kadar çok kolay hayvan bulamıyoruz. Önceden yağışlı ve kurak sezonlar belliydi ama şimdi karışmış vaziyette. Uzun yıllardır Afrika'ya gidiyorum ve tüm bu değişimi belgeliyorum." ifadelerini kullandı.

Kişisel arşivinde 2 milyondan fazla fotoğraf bulunan ve "Kenya'nın Yaban Yüzü" ile "Yüz Yüze" adlı kitaplara imza atan Derbent'in seyahat yazılarıyla fotoğrafları, yerli-yabancı birçok gazete ve dergide yayınlandı.

Sergi 19 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

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