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Kültür Sanat

Ara Güler'in fotoğrafları müzayedeye çıkıyor

Fotoğraf sanatçısı ve foto muhabiri Ara Güler'in fotoğraflarından oluşan seçki 12 Temmuz'da müzayedeye çıkacak.

Ahmet Esad Şani   | 04.07.2020
Ara Güler'in fotoğrafları müzayedeye çıkıyor

İstanbul

İstanbul Müzayede tarafından organize edilen açık artırma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle internet üzerinden canlı yapılacak.

Müzayedede Ara Güler'in kabartma ve ıslak imzasını taşıyan, yüzde 100 pamuk tabanlı, doğal lifli asit içermeyen HFA müze sınıfı, baskı ömrü 100-300 yıl arası özel kağıda basılı 46 fotoğrafı yer alıyor.

Ünlü isimlerin portrelerinin yanı sıra İstanbul'da ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde çekilen fotoğrafların da arasında bulunduğu eserler, müzayede öncesi Nişantaşı'daki sergide görülebiliyor.

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