Dijital yayın platformu Max yayın hayatına başladı
Warner Bros. Discovery'nin küresel premium dijital yayın platformu Max, Türkiye'de izleyiciyle buluştu.
İstanbul
İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, yıl içinde yayına girecek yeni yapımlara ilişkin bilgi verildi.
Platformun yerli yapımlar listesine "Kaosun Anatomisi", "Jasmine" ve "Feride" adlı yapımlar eklenecek. Toplantıda ayrıca "İlk Göktürk", "Prens" ile "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi"nin yeni sezonlarından ilk görüntüler paylaşıldı.
BluTV'nin Max'e dönüşmesiyle mevcut üyeler, BluTV'ye oranla yüzlerce farklı içerik ile binlerce saat daha fazla deneyim sunan, gelişmiş özellikler ve işlevlere sahip dijital yayın platformu Max'e giriş yapabilecek.
Tüm yeni yerli yapımlar ve mevcut içeriklerin yeni sezonları Max Originals markasını taşıyacak ve Türkiye'nin yanı sıra küresel anlamda (haklara tabi olarak) izleyicilerle buluşacak.
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"Max'in Türkiye'de yayına başlaması, Warner Bros. Discovery için önemli bir kilometre taşı"
Warner Bros. Discovery Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Genel Müdürü Jamie Cooke, toplantıda yaptığı konuşmada, Warner Bros Discovery'nin 100 yıldan uzun süredir tüm zamanların en iyi hikayelerine imza attığını söyledi.
Cooke, şirketin son dönemde en çok hasılat yapan filmlerine değinerek, "60'tan fazla televizyon ağı aracılığıyla 300 milyonun üzerinde eve ulaşan Avrupa'nın 2 numaralı yayıncısıyız. Bunlara Türkiye'de TLC, Dmax ve Cartoon Network ile üç ücretsiz kanal da dahil." dedi.
Dijital platformlarda 2020'den bu yana aboneliklerin hızla arttığına dikkati çeken Cooke, şöyle konuştu:
"Max'in Türkiye'de yayına başlaması, Warner Bros. Discovery için önemli bir kilometre taşı ve BluTV'nin portföyümüze dahil oluşunun başarılı şekilde tamamlandığını gösteriyor. Gelişmiş platformumuz Max sayesinde daha da geniş bir içerik kütüphanesiyle birinci sınıf bir eğlence yelpazesi sunarak bölgedeki ayak izimizi güçlendiriyoruz. İnanılmaz derecede zengin bir hikaye anlatımı mirasına sahip Türkiye'de, en kaliteli yerli yapımları Max'in küresel çapta başarıya ulaşmış yapımlarıyla bir araya getiren birinci sınıf bir içerik deneyimi sunuyoruz."
Jamie Cooke, 2021'de HBO Max'in ABD'de piyasaya sürüldüğünü kaydederek, "2024'te Discovery Plus ile birlikte satın aldığımızda Max oldu. Geçen yıl Max, Latin Amerika ve Karayipler'e açıldı, ardından Avrupa, Japonya ve Yeni Zelanda ile 25. ülkeye ulaştı ve Şubat 2024'ün sonunda Güney Doğu Asya'ya açıldı. Şubatta Max, Yunanistan'da piyasaya sürüldü ve iki hafta önce de Avustralya'da yayına girdi. Bugün ise Türkiye, 77. Max bölgesi olacak." ifadelerini kullandı.
"Daha zengin bir içerik kütüphanesi bizi bekliyor"
Türkiye Başkan Yardımcısı, Yerli Orijinal Yapımlar, Ulusal Kanallar ve Dijital Platform Operasyon Lideri Deniz Şaşmaz Oflaz da temel olarak yerel hikaye anlatımına çok önem verdiklerini belirterek, "BluTV'de yıllarca bunun başarısını gördük. Max olarak hayatımıza devam ettiğimizde yine bu ülkenin güzel, yerel hikayelerini anlatmaya devam edeceğiz. Tabii ki bununla birlikte çok daha zengin bir içerik kütüphanesi bizi bekliyor." dedi.
Oflaz, daha önce Türkiye'de yayımlanmayan Max Orijinal yapımlarının da platformda olacağını aktararak, şunları kaydetti:
"Sadece Amerika'da değil, Avrupa'da da birçok Max orijinal yapımı var. Çocuk ve aile içerikleri, belgeseller, spor içerikleri de platformda olacak. Bizi diğer platformlardan ayıran bir diğer önemli konu, canlı yayın kanalları olacak. Öncelikli olarak kendi kanallarımız DMAX, CNN International, TLC, Eurosport 1 ve Eurosport 2, Cartoon Network yayında olacak. Sporda Eurosport 1 ve Eurosport 2, bugün itibarıyla platformda ücretsiz yani paketimize dahil olarak yayında yer alıyor. Ancak ilerlediğimiz dönemde 2 Eylül itibarıyla daha kapsamlı bir spor içeriği paketine dönüşecek."
Max'te izleyiciler geniş bir yapım kataloğuna ulaşabilecek
Max, Warner Bros. Pictures, DC Studios, HBO Originals, Max Originals, Discovery, TLC ve Cartoon Network'ün binlerce saatlik içeriklerine erişim sağlıyor. Max'in tanıtımıyla orijinal Türk dizisi "Magarsus"un son iki bölümü de platformda yayında olacak.
Üyeler "Kar ve Ayı", "Börü", "Zuhal" ve "Yurt" adlı Türk filmlerinin yanı sıra "Barbie", "Wonka", "Harry Potter", "Dune ve Dune: Part Two" gibi sevilen filmlerden oluşan geniş bir kataloğa ulaşabilecek.
İzleyiciler ayrıca HBO Originals dizileri "The Last of Us", "IT: Welcome to Derry", "A Knight of the Seven Kingdoms", "Euphoria" ve "Harry Potter" gibi merakla beklenen yeni yapımların yanı sıra ilk kez "Duster" ve "And Just Like That" dizilerinin aralarında bulunduğu Max Originals yapımlarına Max üzerinden erişebilecek.
"Friends" ve "The Big Bang Theory" gibi ikonik diziler ile TLC'den "Evliliğe 90 Gün" ve Discovery'den "Altın Peşinde" adlı global anlamda ses getiren içerikler de platformda yer alacak.
Lansman döneminde tüm üyeler Eurosport'un önemli spor etkinliklerinin kapsamlı, canlı ve isteğe bağlı yayınlarına erişebilecek. Max'teki spor içerikleri, tenis turnuvalarını, büyük bisiklet turlarını, tüm büyük kış sporlarını, dünya şampiyonası ve farklı dallardaki spor müsabakalarını içeriyor.
Üyelik paketleri hakkında
ABD, Latin Amerika, Karayipler, EMEA ve Avustralya'daki tanıtımların ardından Türkiye'de yayın hayatına başlayan Max, şu anda 26 Avrupa ülkesinde ve dünya çapında 77 ülke ve bölgede yaklaşık 117 milyon aboneye sahip bulunuyor.
Max, standart ve özel olarak iki farklı abonelik paketi sunuyor. Standart pakette, üyeler aynı anda iki cihazda, tam HD çözünürlükte içeriği izleyebilecek ve 30 içeriğe kadar çevrim dışı görüntüleme için indirmeye imkan verilecek.
Özel pakette ise aboneler, 4K UHD ve Dolby Atmos (mevcut ise) ile aynı anda dört cihazda içeriği izleyebilecek ve 100 içeriğe kadar da çevrim dışı görüntüleme için indirmeye imkan tanınacak.
Hediye Max üyeliği Hepsiburada Premium'da
E-ticaret markası Hepsiburada ile yapılan işbirliği kapsamında, Hepsiburada Premium üyeleri, Max platformuna reklamlı model üzerinden erişim ayrıcalığına sahip olurken, tam HD kalitede, aynı anda en fazla 2 cihazda indirme olmadan izleme yapabiliyor.
Hepsiburada'nın 2022'den bu yana BluTV ile sürdürdüğü stratejik işbirliğiyle Premium üyelerine sunulan içerik erişimi artık Max platformuyla zenginleşiyor.
Hepsiburada Premium, Max üyeliğinin yanı sıra ücretsiz kargo ve her alışverişte yüzde 3 kazanma gibi avantajlar sunuyor.
Max, cep telefonları, tabletler, oyun konsolları ve akıllı TV'ler gibi büyük cihazlarda kullanılabiliyor.
Aboneler, Apple App Store, Google Play Store ve Samsung Checkout üzerinden uygulama içi satın alma yöntemleriyle ödeme yapabiliyor, fiyat uygulamaya göre değişiyor.
Türkiye'de bulunan ve doğrudan BluTV'den abone olan mevcut üyeler, Max'e geçişi sorunsuz şekilde gerçekleştirebilecek.
Üyeler, BluTV uygulamasını açtığında, otomatik olarak Max uygulamasını indirmeye, BluTV'ye "blutv.com" üzerinden erişiyorlarsa "max.com"a yönlendirilecek. Üyelerin, fatura ayrıntıları ve oturum açma kimlik bilgileri aynı kalarak BluTV hesaplarıyla oturum açmalarına ve Max içeriklerinin keyfini çıkarmaya başlamalarına olanak tanınıyor.
Max, aynı zamanda abonelerin bireysel profiller oluşturmasına ve görüntüleme tercihlerine göre özel öneriler sunan kullanıcı dostu izleme deneyimi sunuyor. Platform, güvenli bir görüntüleme ortamı için yaşa uygun içerik ve ebeveyn denetimleri içeren ayrı çocuk dostu profilleri oluşturulmasına da imkan sağlıyor.
Kullanıcılar abonelik paketlerine bağlı olarak en sevdikleri içerikleri kaydedebiliyor, "İzlemeye Devam Et" özelliğiyle izlemeyi sürdürebiliyor veya çevrim dışı görüntüleme için içerik indirebiliyor.
Paketler, fiyatlandırma ve erişilebilirlik hakkında daha fazla bilgi ve ayrıntıya "max.com" adresinden ulaşılabilir.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.