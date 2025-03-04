Türkiye'de 15 Nisan'da yayın hayatına başlayacak "Max" tanıtıldı
BluTV, 15 Nisan itibarıyla Warner Bros. Discovery'nin premium dijital yayın platformu olan Max'e dönüşecek.
İstanbul
Max'in Türkiye'de yayına başlayacağı tarih, ikinci sezonuyla 6 Mart'ta BluTV'de yayınlanacak "Magarsus" dizisinin Soho House'da gerçekleştirilen yeni sezon ön gösterim etkinliğinde duyuruldu.
Warner Bros. Discovery Türkiye Başkan Yardımcısı, Türkiye Orijinal Yapımlar, Ulusal Kanallar ve Dijital Platform Operasyon Lideri Deniz Şaşmaz Oflaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir sene önce BluTV'nin Warner Bros. Discovery tarafından satın alındığını hatırlattı.
Entegrasyon sürecinin yaklaşık bir sene devam ettiğini belirten Oflaz, "Bugün Magarsus ikinci sezon gösterimizle birlikte Max lansman tarihimizi duyurduk, 15 Nisan'da Max olarak Türkiye'de yayına başlıyoruz." dedi.
Oflaz, bu geçişin çok önemli olduğunu ve çok heyecanlı olduklarını dile getirerek, "BluTV olarak Türkiye'de yıllarca birçok içerik yaptık. Magarsus da bunlardan biri ve bu çizgide devam edeceğiz. Yerel içeriklerimiz olacak ama çok daha zengin bir kütüphanemiz de olacak. Tabii ki HBO içerikleri, Warner içerikleri, muhtelif yabancı içerikler, spor içerikleri, canlı izleyebileceğimiz müsabakalar gibi çok daha çeşitli ve aslında teknolojik olarak da çok daha güzel bir deneyim verebileceğimiz bir platformumuz olacak, bu dönüşüm başlıyor." diye konuştu.
"Bu ülkenin çok güzel hikayeleri var"
Deniz Şaşmaz Oflaz, Türkiye'nin çok yerel bir pazar olduğuna ve izleyicilerin yerel içerikleri çok sevdiğine işaret ederek, "Biz zaten bunu yıllarca BluTV'de deneyimledik ve şimdi Max orijinalleri olarak da yine yerel içerikler üretmeye devam edeceğiz. Bu konuda yatırımlarımızı artırarak gideceğiz. Devam eden hikayelerimizin devam eden sezonları olacak. Yeni işlerimiz, yeni projelerimiz de olacak." değerlendirmesini yaptı.
Değişime dair çeşitli soruların geldiğini aktaran Oflaz, "Bizim için en önemlisi oradaki çizgimizi değiştirmemek. Çünkü bu ülkenin daha anlatılacak çok güzel hikayeleri var ve onların hikayelerini anlatmaya devam etmek istiyoruz." görüşünü paylaştı.
Magarsus'un ikinci sezonu 6 Mart'ta yayına başlayacak
BluTV'nin orijinal dizisi Magarsus'un ikinci sezonunun 6 Mart'ta yayına başlayacağı bilgisini paylaşan Oflaz, şunları kaydetti:
"İkinci sezonumuzda yine biraz tarım meselesine, aileyi takip ederken farklı konulara da değiniyoruz. Çok sürükleyici bir ikinci sezon olacak. Aslında bugün açıklamamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi de Magarsus'un son iki bölümünün Max platformunda yayına girecek olması. Burada BluTV'de başlıyoruz, o dönüşümle birlikte Magarsus son iki bölümüyle finalini Max platformunda yapacak."
Geçiş sürecine ilişkin detaylı bilgilendirmelerin yapılacağını söyleyen Oflaz, "Max şu an globalde olan bir platform. Dolayısıyla uygulama olarak ayrı bir uygulama. O gün geldiğinde farklı uygulamayı indirip, aynı hesap bilgilerinizle Max uygulamasını açıp kullanmaya devam edebileceksiniz. Biz sizin üyelik bilgilerinizi oraya taşıyacağız." dedi.
Dizinin oyuncularından Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Hazal Türesan ile yönetmen Yunus Ozan Korkut da ön gösterime katılan isimler arasında yer aldı.
Yeni sezon ön gösteriminin ardından illüstratör Ethem Onur Bilgiç'in yaptığı Magarsus aile portresi de izlemenin ardından görevliler tarafından taşındı.
BluTV'nin orijinal yapımı Magarsus'un 6 Mart'ta ilk bölümüyle yayın hayatına başlayacak ikinci sezonu, haftalık olarak gösterilecek. Dizinin 17 ve 24 Nisan'da yayınlanacak son iki bölümü, Max lansmanının ardından daha önce yayınlanan tüm bölümleriyle birlikte platformda yerini alacak.
Max, BluTV'den fazlasını sunacak
BluTV'de yer alan içeriklerden binlerce saat ve yüzlerce içerik daha fazlasını sunacak olan Max'ın üyeleri, "Magarsus", "Prens", "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" gibi popüler yerel yapımların yanı sıra "The Last of Us", "The White Lotus", "House of the Dragon" ve "The Penguin" gibi dünya çapındaki hit dizileri izleyebilecek.
Platformda ayrıca gişe rekortmeni Warner Bros. filmleri, "Barbie", "Wonka", "Dune", "Dune: Part Two" ve "Harry Potter" serisi de yer alacak. İçerik kütüphanesinde ayrıca "Friends" ve "The Big Bang Theory" gibi kült diziler ile Türkiye'de ilk kez yayınlanacak "And Just Like That…"in tüm sezonları seyircilerle buluşacak.
Max, ayrıca platforma eskisinden çok daha fazla yerel hikayeler taşımak üzere orijinal içerik yatırımını artırmayı planlıyor. Duyurulacak yeni ve ilgi çekici orijinal içerikler ilerleyen aylarda platforma eklenecek. Aynı zamanda TLC'nin "Evliliğe 90 Gün" ve DMAX'in "Tamirat Tadilat" gibi sevilen dizilerinin yeni sezonları da platformda yer alacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.