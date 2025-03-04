"32. İstanbul Caz Festivali" 1 Temmuz'da başlayacak
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 32'nci kez düzenlenen "İstanbul Caz Festivali", "Cazda Buluşalım" sloganıyla 1-17 Temmuz arasında müzikseverlerle buluşacak.
İstanbul
Festival, 17 günde gerçekleştirilecek 40'a yakın konserde, 200'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayacak.
İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer, Beyoğlu'nda bir otelde festivale ilişkin düzenlenen basın toplantısı öncesinde AA muhabirine, İstanbul'un çeşitli mekanlarında uluslararası yıldızların, genç yeteneklerin, caz müzisyenlerinin, caz dışında caza yakın farklı türlerde müzik yapan çok sayıda yerli ve yabancı konuğun sahne alacağını söyledi.
İzer, 1-3 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserlerde festivalin en önemli yıldızlarının sanatseverlerle buluşacağını belirterek, "1 Temmuz'da Latin cazının çok önemli isimlerinden Chucho Valdes Royal Quartet, festivalin bir anlamda açılışını yapacak. Ardından genç seyircimizin de çok severek izlediği Hermanos Gutierrez isimli Meksika çöllerinin o sıcak müziğini, oranın güzel tınılarını ülkemize taşıyacak başarılı bir ekibi izleyeceğiz. Bu konsere şimdiden yoğun ilgi var. 3 Temmuz'da ise İngiltere'den çok önemli bir besteci, piyanist ve müzisyen Max Richter sahnede olacak. Kendisi hem film müzikleriyle çok sevilen, tanınan bir isim hem de birbirinden güzel besteleriyle yeni neoklasik akımının çok başarılı temsilcilerinden. O da bu seneki festivalin önemli yıldız isimlerinden bir tanesi olacak." dedi.
Fransa ve İtalya'dan caz müzisyenleri festivalde sahne alacak
Son albümüyle alternatif caz alanında bu yılki Grammy ödülünü kazanan Me'shell Ndegeocello'nun festival kapsamında İstanbul'a geleceğini aktaran İzer, şunları kaydetti:
"Ndegeocello, çok başarılı ve yenilikçi bir müzisyen. Diğer taraftan Fransa'dan yine çok önemli bir caz ödülü genç piyanist Gregory Privat, Türkiye'den Tolga Bilgin'le beraber sahnede olacak. İtalya'dan çok özel ve başarılı bir konuğumuz var Chiara Civello. Kendisi bu sene festivalde hem uluslararası caz standartlarını hem de İtalyanca parçaları, o güzel sesiyle seslendirecek. Amerikalı caz müzisyeni Jazzmeia Horn yine bu senenin önemli isimlerinden, caza yeni bir soluk getiren başarılı vokalistlerden bir tanesi. Bu yıl yine festivalin yeni mekanlarından bir tanesi Hilton Hotel'in bahçesinde iki konserimiz olacak. Türkiye'den çok başarılı iki müzisyenimiz var. Önce Meltem Ege and Friends ekibi sahnede olacak. Meltem Ege, Kaliforniya Sanat Enstitüsü'nde akademisyenlik yaparken ve eğitim görevlisi olarak çalışırken, bir yandan caz müziği çalışmalarına Amerika'da devam eden çok başarılı bir müzisyenimiz. Kendisini Türkiye'ye gelmişken İstanbul Caz Festivali'nde yeni albümü öncesinde dinleyeceğiz. Bir başka önemli isim de Türkiye'de cazın en önemli isimlerinden bir tanesi Kerem Görsev, bu sene yine bu programda sahnede olacak."
Harun İzer, festivalde klasikleşmiş caz vapuru, parklarda caz, +1'li Gece Gezmesi etkinliklerinin de devam ettiğini aktararak, "Bu etkinliklerimiz de yine bütün seyircilerimize İstanbul'un güzelliklerini farklı mekanlarda, farklı noktalarda yaşatacak. Özellikle Ghost Note, MY BABY gibi farklı ülkelerden gelen çok başarılı gruplar yer alıyor. 14 Mart'ta biletlerimiz satışa çıkıyor. Programı inceleyerek, bu festivalde herkesin keyfine göre güzel bir içerik bulabileceğini düşünüyorum. 'Caz'da buluşalım', bu seneki sloganımız. Biz de bu vesileyle bütün izleyicilerimize, müzikseverlere festivalde, 'İstanbul Caz Festivali'nde buluşalım' diyoruz." ifadelerini kullandı.
"İKSV Genç Sanatçı Fonu kapsamında uluslararası dolaşım fonu başlattık"
İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak da basın toplantısında yaptığı konuşmada, Genç Caz programıyla genç müzisyenleri izleyicilerle buluşturduklarına işaret ederek, "Programında hem farklı coğrafyalardan önde gelen sanatçılara hem yeni keşiflere hem de genç yeteneklere yer veren İstanbul Caz Festivali, 32 yıldır her temmuz ayında cazın özgür ve kapsayıcı ruhunu İstanbul'un dört bir yanına taşıyor. Bu yıl ayrıca İKSV Genç Sanatçı Fonu kapsamında genç sanatçılara yönelik bir uluslararası dolaşım fonu başlattık. Böylece genç caz müzisyenlerinin de yurt dışında gerçekleştirilen etkinliklere aktif olarak katılabilmelerine katkı sağlayabileceğimizi umuyoruz." dedi.
Festivalin 28 yıldır sponsorluğunu üstlenen Garanti BBVA adına konuşan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik ise şu değerlendirmelerde bulundu:
"İstanbul Caz Festivali, 32 yıldır müzikseverleri bir araya getiren, sanatın birleştirici gücünü hissettiren eşsiz bir buluşma noktası. Biz de 28 yıldır bu festivalin bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Festivalin, genç müzisyenlere alan açması, yeni projelere imkanı sunması ve şehrin her köşesinde hissedilen bir atmosfer yaratması, kültürel yaşama sağladığı katkının en güzel örnekleri. İKSV'nin büyük özverisiyle yaşatılan bu değerli festivale emek veren herkesi yürekten tebrik ediyor, tüm müzikseverleri bu büyülü deneyimi paylaşmaya davet ediyorum."
Yaşam Boyu Başarı Ödülü Yalçın Ateş ve İzzet Öz'e verilecek
Festivalde "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" bu yıl caz müziğinin ustalarından saksafon sanatçısı Yalçın Ateş ve müzik yayıncılığı alanında öncü çalışmalarıyla cazın geniş kitlelere ulaşmasına katkıda bulunan İzzet Öz'e sunulacak.
Festivalin ilk üç gününde Afro-Küba cazının isimlerinden 7 Grammy ödüllü Chucho Valdes, Latin gitarının öncülerinden Hermanos Gutierrez ve besteci ve piyanist Max Richter, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek.
Festivalde Gregory Privat, vokali ve besteleriyle cazın yenilikçi ismlerinden Jazzmeia Horn ve Grammy ödüllü Me'shell Ndegeocello da müzikseverlerin karşısına çıkacak.
İtalyan müzisyen Chiara Civello ve Brezilya'nın sevilen samba ve bossa nova müziklerini yeniden dünya sahnesine taşıyan Roge'nin ilk Türkiye konserleri izleyicileriyle buluşacak.
Kerem Görsev Quintet, caz ve klasik müzik alanında trompet sanatçılarından Tolga Bilgin, yeni albümü "Solitude"un Türkiye prömiyeriyle Meltem Ege, müzisyen Mehmet Ali Sanlıkol, İtalyan kontrbas sanatçısı Michelangelo Scandroglio ve Hakan Başar Trio da festivalin caz sahnesinin konukları arasında bulunuyor.
Festivalin gelenekselleşen etkinlikleri bu yıl da devam ediyor
"+1'li Gece Gezmesi" bu yıl iki güne yayılarak Kadıköy Sineması ve Moda Sahnesi'nde farklı konuklarla yapılacak.
Şehir Hatları vapurunda düzenlenen etkinlik Caz Vapuru, bu yılki yolculuğunda festival izleyicisini Brassist, Kaan Arslan Co. ve Kamucan Yalçın and Friends'in farklı stillerdeki performanslarıyla Anadolu Kavağı'na götürecek.
Festivalin, müziği şehrin dört bir köşesine yaydığı ve her yaştan izleyiciye hitap eden ücretsiz "Parklarda Caz" konserleri bu yıl da İstanbul'un parklarını festival alanına çevirecek.
Festivale bu yıl ev sahipliği yapacak mekanlar arasında Fransız Sarayı, İtalya Başkonsolosluğu Bahçesi, The Marmara Esma Sultan Yalısı, Gün Bahçesi- Hilton İstanbul Bosphorus, Sultan Park - Swissotel The Bosphorus ve Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu yer alıyor.
İKSV 50. Yıl Genç Sanatçı Fonu desteğiyle hayata geçirilen "Genç Caz+" albümü de bu yıl beşinci kez yayımlanacak. Genç Caz+ konserlerine seçilecek topluluklar, birer özgün eseriyle dijital platformlarda yayımlanacak albümde yer alacak.
"Festival söyleşileri yapılacak"
Festival öncesinde gerçekleştirilen Garanti BBVA Caz Sohbetleri bu yıl da devam edecek. Nisan-mayıs aylarında Salt Beyoğlu'nda yapılacak üç farklı söyleşide, Türkiye'de caz ve güncel müziğin gelişimine dair farklı konular ele alınacak ve tartışılacak.
Müzisyenler, müzik yazarları ve müzik sektöründen temsilcilerin katılacağı seride, 30 Nisan'da "Türk Medyası Caz Ritmini Yakalayabiliyor mu?", 6 Mayıs'ta "Dönemler, Olaylar ve Anekdotlarla: Türkiye'de Caz" ve 27 Mayıs'ta "Gramofondan Cep Telefonuna: Müziği Yıllar İçinde Nasıl Dinledik?" başlıklı söyleşiler düzenlenecek.
Festival programında, bu yıla özel Avrupa Biyokimya Dernekleri Federasyonu (FEBS) ve İstanbul Caz Festivali işbirliğiyle, 5-9 Temmuz arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek 49. FEBS Kongresi'yle bağlantılı olarak "Groove on the Brain: How Jazz Shapes the Mind" başlıklı bir müzikli söyleşi de yer alacak.
Söyleşi kapsamında sahnede nörobilimci, besteci, caz müzisyeni ve aynı zamanda Danimarka Ulusal Araştırma Vakfının Beyinde Müzik Merkezinin Direktörü Peter Vuust'a, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Güneş Özhan ve Türkiye'den çeşitli müzisyenler eşlik edecek.
İKSV Alt Kat, 32. İstanbul Caz Festivali kapsamında 10-12 Temmuz'da çocuklara özel Renk Caz Atölyeleri düzenleyecek. Caz müziğine dair konuları içeren atölyeler, festivalde de yer alacak caz müzisyeni Meltem Ege, müzisyen Ezgi Daloğlu ve sanat eğitmeni Uğur Kaya tarafından İKSV Alt Kat'ta gerçekleştirilecek.
Katılımın ücretsiz ve 25 kişiyle sınırlı olduğu atölyelerin rezervasyonları 25 Haziran'da açılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.