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Kültür

Devlet Tiyatrolarının "Açık Hava Yaz Oyunları" perdelerini açıyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün yaz ayları için hazırladığı "Açık Hava Yaz Oyunları" projesi, "Keşanlı Ali Destanı" oyunuyla 6 Temmuz'da Ankara'da başlıyor.

Ahmet Sertan Usul  | 03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
Devlet Tiyatrolarının "Açık Hava Yaz Oyunları" perdelerini açıyor

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, "Açık Hava Yaz Oyunları" projesi kapsamında, Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı "Keşanlı Ali Destanı", 6 Temmuz Perşembe Macunköy Açık Hava Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Haldun Taner'in yazdığı, müziklerini Yalçın Tura'nın yaptığı ve Bora Özkula'nın yönettiği, Türk tiyatrosunun eşsiz klasikleri arasında yer alan oyun 7 ve 8 Temmuz'da da sergilenecek.

Tarık Buğra'nın yazdığı ve Sabri Özmener'in yönettiği, Antalya Devlet Tiyatrosu yapımı "İbiş'in Rüyası" 13, 14 ve 15 Temmuz'da, Oktay Arayıcı'nın yazdığı ve Zafer Algöz'ün yönettiği, İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı "Rumuz Goncagül" de 20, 21 ve 22 Temmuz'da sanatseverlerle buluşacak.

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