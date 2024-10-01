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Kültür

Devlet Tiyatroları 75. sanat sezonunda perdelerini açtı

Devlet Tiyatroları (DT) 75. tiyatro sezonunu bu akşam sahnelenen oyunlarla açtı.

Esra Ağaçyetiştiren  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
Devlet Tiyatroları 75. sanat sezonunda perdelerini açtı Fotoğraf: Akın Çeliktaş/AA

Ankara

DT'nin 25 ildeki 13 yerleşik, 12 turne sahnesinde sanatseverler tiyatro oyunlarıyla buluştu.

Ankara Devlet Tiyatrosu, 4 oyun prömiyeriyle sezonu açtı. "Kan Kardeşler" Akün Sahnesi'nde, "Öteki" Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde, "Glengarry Glen Ross" Şinasi Sahnesi'nde; "Cephede Piknik" Oda Tiyatrosu'nda, prömiyer yaptı.

DT'nin 75. tiyatro sezonunun ilk oyunlarına tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi.

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