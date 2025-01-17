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Kültür

Devlet Tiyatroları sömestirde çocuklara yönelik 25 oyunu sahneye taşıyacak

Devlet Tiyatroları (DT), 20 Ocak-2 Şubat'ta çocuklara yönelik 25 farklı oyunla seyirci karşısına çıkacak.

Esra Ağaçyetiştiren  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
Devlet Tiyatroları sömestirde çocuklara yönelik 25 oyunu sahneye taşıyacak

Ankara

DT'den yapılan açıklamaya göre, 2025'in ilk tatil döneminde çocuklara yönelik toplam 25 farklı oyun, 70 temsille seyircinin karşısında olacak.

Devlet Tiyatroları, Türkiye genelinde 13 yerleşik sahnesinde ve 2 şehirde yapılacak turnelerde sergilenecek oyunlarla, küçük izleyicileri tiyatroyla buluşturacak.

"Filozof Çocuklar Projesi" ile çocukların tiyatro sanatı aracılığıyla sorgulama ve problem çözme yetilerini güçlendirmeyi hedefleyen DT, proje kapsamında tatil süresince Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Sivas, Trabzon ve Van'da seyirci karşısına çıkacak.

Tatil sürecinde, "Örümcek Charlotte", "Sihirli Ayna", "Çöp Canavarı", "Park", "Masal Yolu", "Harikalar Mutfağı", "Umudunu Yitirmeyen Sığırcık", "Otobüs Durağında Üç Bencil", "Kral Olmak İstemeyen Aslan", "Orfin'in Müzik Kutusu", "Üç Kedi Bir Dilek", "Sihirli Lamba", "Büyülü Ağaç", "Ağustos Parkı", "Masal Treni", "Güzel ve Çirkin", "Don Kişot", "Engel", "Gizli Bahçe'nin Bezelyesi", "Tebeşir Ağacı", "Şifreli Köpek", "Büyülü Prens", "Kırmızı Kanatlı Baykuş", "Benim Küçük Yıldızım", "Sirk Ateşi" oyunları çocuklarla buluşacak.

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