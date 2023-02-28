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Kültür

Devlet Tiyatroları emekli sanatçısı Kazım Akşar, hayatını kaybetti

Devlet Tiyatrolarından (DT) emekli oyuncu Kazım Akşar yaşamını yitirdi.

İsa Toprak   | 28.02.2023
Devlet Tiyatroları emekli sanatçısı Kazım Akşar, hayatını kaybetti

Ankara

DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, sanatçının vefatı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Devlet Tiyatrosu emekli rejisörümüz, değerli sanatçı Kazım Akşar'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına sabır ve başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

Kazım Akşar

24 Ağustos 1953'te Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde doğan sanatçı, 1978'de Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümünden mezun oldu.

Devlet Tiyatrolarında 1979'da oyuncu olarak çalışmaya başlayan Akşar, 1986-1987'de devlet tarafından gönderildiği İngiltere'de National Theatre'da Peter Hallile ile Entertaining Strangers, The Winter's Tale, The Tempest ve Cymbeline oyunlarında yardımcı olarak bulundu.

Akşar, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü, ODTÜ ve Kadir Has Üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Devlet Tiyatrolarından 15 Mart 2016'da emekli olan sanatçı, Akyaka'da yaşamını sürdürüyordu.

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