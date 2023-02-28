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Kültür, Asrın felaketi

Tiyatro Ak'la Kara, seyircilerin getirdiği oyuncakları depremzede çocuklara ulaştıracak

Tiyatro Ak'la Kara, "Oyuncaklar Çocuklara, Siz Koltuklara, Biz Sahneye" kampanyası başlattı.

Ahmet Esad Şani   | 28.02.2023
Tiyatro Ak'la Kara, seyircilerin getirdiği oyuncakları depremzede çocuklara ulaştıracak

İstanbul

Topluluktan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında mart ayı boyunca seyircilerin oyuna gelirken yanında getirdiği oyuncaklar depremzede çocuklara ulaştırılacak.

Çocuklara destek vermek isteyen izleyiciler, yazdıkları notları da ekleyebileceği hediye oyuncakları gösteriden sonra oturdukları koltuklara bırakabilecek.

Açıklamada, "Deprem herkes gibi bizi de çok etkiledi ama en çok da çocukları. Şimdi onların yüzünü güldürme, yaralarını onarma zamanı. Bunun için elimizden ne gelirse yapacağız ve gelecek güzel günleri birlikte karşılayacağız. Yeter ki onlar üzülmesin." ifadelerine yer verildi.

Tiyatro Ak'la Kara, mart boyunca Ankara, İstanbul ve Adapazarı'nda gerçekleştireceği gösterimlerde "On Kişiydiler" ve "Muhteşem İkili" oyunlarını sahneleyecek.

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