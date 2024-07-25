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Kültür

"Deadpool & Wolverine" izleyici ile buluştu

Shawn Levy'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Deadpool & Wolverine" izleyici ile buluştu.

Melik Fırat Yücel  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
"Deadpool & Wolverine" izleyici ile buluştu

İstanbul

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 4 film vizyona girdi.

Komedi ve aksiyon unsurlarını içeren bilim kurgu türündeki film, sevdiklerini ve tüm dünyayı tehdit eden bir tehlikeye karşı harekete geçen Deadpool'un, Wolverine'i ikna ederek bu tehlikeye karşı birlikte savaşma çabasını anlatıyor.

Ryan Reynolds, Hugh Jackman ve Emma Corrin'in başrollerini paylaştığı filmde Matthew Macfadyen, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand, Jennifer Garner ve Leslie Uggams yer alıyor.

"Galaktik Saldırı: Uzaylı İstilası"

Fred Searle'nin yönetmenliğinde vizyona giren "Galaktik Saldırı: Uzaylı İstilası", haftanın bir diğer bilim kurgu türündeki filmi oldu.

Sarah T. Cohen, Amber Doig-Thorne ve May Kelly'nin rol aldığı film, dehşet verici bir uzaylı kaçırma olayının gerçekleştiği yere seyahat eden genç bir gazetecinin burada şahit olduğu olayları anlatıyor.

"Şans Eseri"

Woody Allen'ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı "Şans Eseri", komedi unsurlarını da içeren bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Lou de Laage, Niels Schneider, Anna Laik ve Melvil Poupaud'un rol aldığı filmin konusu özetle şöyle:

"Fanny ve Jean, Paris'in seçkin bir mahallesinde, muhteşem bir dairede yaşayan çok başarılı, ideal evli bir çifttir. Birbirlerini ilk kez gördüklerinden beri aşıklardır. Ancak bir gün Fanny eski lise arkadaşı Alain ile karşılaşır ve her şey değişmeye başlar."

"Ahbar"

Recep Fakiroğlu'nun çektiği yerli korku türündeki film "Ahbar", tatil için arabalarıyla yola çıkan dört arkadaşın, bir anda yolda kalan arabaları için çekici çağırmalarıyla başlarından geçen olaylar etrafında dönüyor.

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