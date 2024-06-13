Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Meriç'i andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 37'nci yıl dönümünde Cemil Meriç'i rahmetle yad etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Edebiyatımızda müstesna bir yere sahip olan, eserleri ve tercümeleriyle ufkumuzu açan kıymetli mütefekkir Cemil Meriç'i, vefatının 37'nci yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Edebiyatımızda müstesna bir yere sahip olan, eserleri ve tercümeleriyle ufkumuzu açan kıymetli mütefekkir Cemil Meriç'i vefatının 37’nci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/XY8PELnXR3— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 13, 2024