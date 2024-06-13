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Kültür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Meriç'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 37'nci yıl dönümünde Cemil Meriç'i rahmetle yad etti.

Özcan Yıldırım  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Meriç'i andı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Edebiyatımızda müstesna bir yere sahip olan, eserleri ve tercümeleriyle ufkumuzu açan kıymetli mütefekkir Cemil Meriç'i, vefatının 37'nci yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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