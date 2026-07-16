Christopher Nolan'ın "Odyssey" filmi yarın vizyona girecek

Yarın vizyona girecek film, Antik Yunan şairi Homeros'a atfedilen "Odysseia" destanını beyaz perdeye taşıyor.

Mitolojik aksiyon türündeki yapımda Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya ve Charlize Theron rol alıyor.

Nolan'ın senaryosunu kaleme alıp yönettiği filmin yapımcılığını Emma Thomas ile Nolan üstlenirken, yürütücü yapımcılığını Thomas Hayslip gerçekleştirdi.

Yaklaşık 2 saat 52 dakika süren yapım, Truva Savaşı'nın ardından İthaka Kralı Odysseus'un ülkesine dönüş yolculuğunu konu alıyor. Eve ulaşabilmek için uzun ve zorlu bir mücadele veren Odysseus, yolculuğu sırasında çeşitli mitolojik engellerle karşı karşıya kalıyor.

"Mutlaka sinemada deneyimlenmesi gereken bir yapım"

Gösterimin ardından filmi AA muhabirine değerlendiren sinema yazarı Serkan Baştimar, Nolan'ın bu kez fantastik anlatılardan farklı olarak mitolojik bir destanı beyaz perdeye taşıdığını söyledi.

Baştimar, "Tipik Nolan gösterişi ve epik anlatımı bu kez gerçek yuvasını bulmuş gibi. Dev bir gişe filminin vadettiği her şeyi fazlasıyla veren Odyssey, mutlaka sinemada deneyimlenmesi gereken bir yapım." ifadelerini kullandı.

Filmin oyuncu kadrosunun da dikkat çekici olduğunu belirten Baştimar, "Yönetmenin en iyi filmi olmasa bile aynı makineden çıktığı çok belli. Kahraman filmlerinden birkaç gömlek üstün. Keşke film hikayesinin doğduğu bu topraklarda çekilseydi." görüşünü paylaştı.

"Truva Savaşı bölümünde sona muazzam bir trajik söylem yerleştirilmiş"

Sinema yazarı Ali Ulvi Uyanık ise filmin sinema dili açısından güçlü bir yapım olduğuna işaret ederek, yapımın yalnızca Homeros'un destanını beyaz perdeye aktarmakla kalmadığını, hikayeye yeni yorumlar da kattığını söyledi.

Uyanık, filmin 20. yüzyıl sinema ustalarına saygı niteliği taşıdığını belirterek, destanları yalnızca görkemli bir anlatıyla aktarmak yerine özlerine yeni bir yorum getirdiğini aktardı.

Özellikle Truva Savaşı'nı konu alan final bölümünün bugüne güçlü mesajlar verdiğini ifade eden Uyanık, filmin etkileyici anlatımıyla izleyicide derin iz bıraktığını dile getirdi.

Uyanık, filmin bazı bölümlerinde duygulandığını paylaşarak, şunları kaydetti:

"Gümbür gümbür bir sinema filmi seyrettik ama etkilenmeden de çıkabilirdik. Ben çok etkilendim ve ağladım. Özellikle Truva Savaşı bölümünde sona muazzam bir trajik söylem yerleştirilmiş. Bu beni çok etkiledi. İşin sinema tarafı çok önemli ama özünde bana çok hitap etti. Destanları uyarlayış biçimi ve ortaya çıkan hikayedeki insana dokunan yönü beni çok etkiledi."

"Çok sürükleyici ve etkileyiciydi"

Gösterime katılan oyuncu İpek Erdem de filmi çok beğendiğini ifade ederek, "Herkese filmi sinemada izlemesini tavsiye ediyorum. Süresi uzun olmasına rağmen hiç uzun gelmedi. Çok sürükleyici ve etkileyiciydi." dedi.

Gösterime katılan sinema yazarı Gizem Ertürk de filmi beğendiğini ve yapımın savaşın yıkıcılığına, insanlık üzerindeki etkilerine dikkati çektiğini aktardı.

Sinema yazarı Kerem Akça ise filmin süresinin uzun olduğunu belirterek, yapımın daha çok mitolojik ve dini göndermeler üzerinden ilerleyen bir anlatı kurduğunu ifade etti.