Fırat Nehri üzerindeki Atatürk Baraj Gölü'nde hizmet veren "çevre dostu" tekne, doğa tutkunlarına Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa ile Fırat Nehri üzerinden Malatya'daki güzellikleri keşfetme imkanı sunuyor.

"Çevre dostu" tekne 4 ilin güzelliklerini keşfe çıkarıyor Fırat Nehri üzerindeki Atatürk Baraj Gölü'nde hizmet veren "çevre dostu" tekne, doğa tutkunlarına Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa ile Fırat Nehri üzerinden Malatya'daki güzellikleri keşfetme imkanı sunuyor.

Diyarbakır'ın doğa ve sağlık turizmiyle öne çıkan ilçesi Çermik, kaplıcaları, Gelincik Dağı'nın peribacalarını andıran jeolojik yapıları, Sinek Çayı ve kanyonu, Yabanardı ve Şeyhandede şelaleleriyle dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor.

Çermik'te, Atatürk Baraj Gölü'nde bu yıl hizmete başlayan, güneş enerjisiyle çalışan "çevre dostu" tekne tatilcilerin gözdesi oldu.

[1/14] Fırat Nehri üzerindeki Atatürk Baraj Gölü'nde hizmet veren "çevre dostu" tekne, doğa tutkunlarına Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa ile Fırat Nehri üzerinden Malatya'daki güzellikleri keşfetme imkanı sunuyor. [2/14] [3/14] [4/14] [5/14] [6/14] [7/14] [8/14] [9/14] [10/14] [11/14] [12/14] [13/14] Fırat Nehri üzerindeki Atatürk Baraj Gölü'nde hizmet veren "çevre dostu" tekne, doğa tutkunlarına Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa ile Fırat Nehri üzerinden Malatya'daki güzellikleri keşfetme imkanı sunuyor. [14/14] × [1/14] Fırat Nehri üzerindeki Atatürk Baraj Gölü'nde hizmet veren "çevre dostu" tekne, doğa tutkunlarına Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa ile Fırat Nehri üzerinden Malatya'daki güzellikleri keşfetme imkanı sunuyor. [2/14] [3/14] [4/14] [5/14] [6/14] [7/14] [8/14] [9/14] [10/14] [11/14] [12/14] [13/14] Fırat Nehri üzerindeki Atatürk Baraj Gölü'nde hizmet veren "çevre dostu" tekne, doğa tutkunlarına Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa ile Fırat Nehri üzerinden Malatya'daki güzellikleri keşfetme imkanı sunuyor. [14/14]

Hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceyi aştığı bölge illerinde serinlemek ve doğada gezinti yapmak isteyenler, Çermik'in yolunu tutuyor.

Baraj gölünde fosil yakıt yerine güneş enerjisiyle çalışan tekneyle gezintiye çıkanlar, Diyarbakır'ın yanı sıra Adıyaman, Şanlıurfa ve Fırat Nehri üzerinden Malatya'daki koyları gezip, şelaleleri, batık yerleşim yerlerini, kanyonları ve birçok doğa güzelliğini görme imkanı buluyor.

"4 ili kapsayan bir rota"

Çermik'in kırsal Saltepe Mahallesi'nde elektrikli tekne işletmeciliği yapan Sinan Kutlu, AA muhabirine, Atatürk Baraj Gölü üzerinde şehirleri bağlayan bir konumda bulunduklarını söyledi.

Doğa gezisi, olta balıkçılığı, dalış ve su sporları yapanların bölgeye yoğun olarak geldiğini ifade eden Kutlu, bu yıl hizmete giren çevreci teknenin de ilgi görmeye başladığını belirtti.

Kutlu, teknenin 50 kişi kapasiteli olduğunu, enerjisini güneşten aldığını anlatarak, "Teknemiz çevre dostu. Doğayı koruyoruz. Suya fosil yakıt karıştırmıyoruz. Ses ve gürültü yok. Gelen müşterilerimiz de memnun kalıyor." dedi.

Tekne turuna ilginin günden güne arttığını dile getiren Kutlu, "Diyarbakır, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'yı kapsayan gezintilerimiz var. Atatürk Baraj Gölü üzerinde batık köy var, tura katılanları onun üzerinde gezdiriyoruz. Adıyaman sınırında şelaleye götürüyoruz. Kanyonları gezdiriyoruz." diye konuştu.

"Memleketimizin nimetlerini görmüş oluyoruz"

Adıyaman'dan gelerek tekne turuna katılan Yakup Dağeri, kent merkezlerinde sıcak havanın etkili olduğunu, bu nedenle serin yerlerde zaman geçirmeyi tercih ettiklerini belirtti.

Dağeri, şunları söyledi:

"İnsanlar yaz sıcaklarını burada iliklerine kadar hissediyor. Suyun üzerinde 4 ilimizin buluştuğu bir noktada güzel bir iklim yaşıyoruz. Şehirde 40 derecenin üzerindeki sıcaklıkta kavrulurken bu güzel manzarada serinlediğinizde bütün stresiniz, yorgunluğunuz gidiyor, memleketimizin nimetlerini görmüş oluyoruz. Çevreci bir tekneyle böyle bir hizmetin verilmesi bizi ayrıca memnun ediyor."

"Bu saklı cenneti görmüş olduk"

Diyarbakır'dan tura katılan Onur Çiçek, arkadaşlarının önerisiyle bu gezintiye çıktığını, çok güzel bir manzarayla karşılaştığını anlattı.

Çevre dostu bir tekneyle gezinti yapmanın keyif verici olduğunu vurgulayan Çiçek, "Saklı bir yer. 7 yıldır Diyarbakır'da ikamet ediyorum ama şimdiye kadar duymamıştım. Arkadaşlarımızla buraya geldik ve bu saklı cenneti görmüş olduk. Anlatıldığı gibi güzel olduğunu gördük. Şelaleye gittik, batık şehri gördük." şeklinde konuştu.