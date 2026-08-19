Kruvaziyer turistleri Kuşadası'nın su altı güzelliklerini de keşfediyor

Doğası ve mavi bayraklı plajlarıyla turistlerin tatil rotaları arasında yer alan Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Türkiye'nin en yoğun kruvaziyer limanı olma özelliğini de taşıyor.

Limana yanaşan "yüzen oteller"den inen turistler, Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi ziyaretlerinin ardından Ege'nin berrak sularında dalış yaparak bölgenin su altı güzelliğine de tanıklık edebiliyor.

İlçede faaliyet gösteren dalış merkezlerinde turistlere, dalış öncesinde uzman eğitmenler tarafından ekipman kullanımı, nefes teknikleri, su altında iletişim ve güvenlik kuralları hakkında kapsamlı eğitim veriliyor.

[1/17] Kruvaziyer turizminde Türkiye'nin önemli duraklarından Kuşadası, yabancı ziyaretçilerine yalnızca tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil su altındaki doğal güzellikleriyle de farklı bir deneyim sunuyor. [2/17] Turistler kayalık alanlara, kovuk ve mağaralara yaptıkları dalışlarda farklı balık türlerini ve deniz canlılarını yakından görmek imkanı buluyor. [3/17] [4/17] [5/17] [6/17] [7/17] [8/17] [9/17] [10/17] [11/17] [12/17] [13/17] [14/17] [15/17] [16/17] [17/17] × [1/17] Kruvaziyer turizminde Türkiye'nin önemli duraklarından Kuşadası, yabancı ziyaretçilerine yalnızca tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil su altındaki doğal güzellikleriyle de farklı bir deneyim sunuyor. [2/17] Turistler kayalık alanlara, kovuk ve mağaralara yaptıkları dalışlarda farklı balık türlerini ve deniz canlılarını yakından görmek imkanı buluyor. [3/17] [4/17] [5/17] [6/17] [7/17] [8/17] [9/17] [10/17] [11/17] [12/17] [13/17] [14/17] [15/17] [16/17] [17/17]

Hazırlıkların ardından teknelerle dalış noktalarına götürülen ziyaretçiler, ilk kez dalış yapacaklarsa kıyıya yakın güvenli bölgelerde suyla buluşturuluyor.

Dalış tutkunları, Ege Denizi'nin berrak sularında turizme katkı sağlamak amacıyla resif olarak batırılan Airbus A300 uçağını, mağaraları, kayalık oluşumları, farklı balık türlerini ve zengin deniz yaşamını yakından görme fırsatı yakalıyor. Su altında çekilen fotoğraf ve videolar da bu deneyimi unutulmaz kılıyor.

"Kuşadası'nın büyülü dünyasıyla tanıştırabiliyoruz"

Dalış eğitmeni Tağmaç Saraçoğlu, AA muhabirine, ilçede 10 farklı dalış noktası olduğunu söyledi.

Kruvaziyer turistlerinin kültür turizminin yanı sıra su altına da ilgi duyduğunu belirten Saraçoğlu, şunları kaydetti:

"Sertifikalılar için misafirlerimizi karşılayabileceğimiz, onlara hizmet verebileceğimiz noktalar var. Pamucak mevkisinden başladıktan sonra Milli Park'a kadar resifler mevcut. Buralarda eski tarihi kalıntılar var. Eski taş çapalar, büyük orfozlar, kovuklar, mağaralar, sıcak su çıkan noktalarımız mevcut. Büyük dağlar var suyun altında. Misafirlerimizi buralarda balıklarla beraber dalış yaptırabiliyoruz. Su altında da onları Kuşadası'nın büyülü dünyasıyla tanıştırabiliyoruz."

Turistler memnun

Kruvaziyerle İngiltere'den gelen Praveen Keshava ise dalış yapmanın heyecan verici olduğunu ifade etti.

Keshava, "Çok eğlendik. Uçağı gördük ve içine girdik. Daha önce hiç görmediğim, tanımadığım bazı balıklar vardı. Harika vakit geçirdim. Akdeniz'deyken dalış yapacak iyi yerler bulmak için internetten araştırma yapmıştım ve Kuşadası'nda, Efes yakınlarında karşıma çıkan yerlerden biri burası oldu. İyi bir karardı. Buraya, Kuşadası'na dalış yapmaya geldiğim için mutluyum." diye konuştu.

Praveen Keshava'nın kızı Julie Keshava da farklı bir ülkede bu deneyimi yaşamanın çok keyifli olduğunu belirtti.

Dalış yapan Rick Peterson ise inanılmaz bir deneyimi yaşadığını dile getirdi.

Özellikle uçağa dalmanın önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Peterson, "Dünyanın başka neresinde bunu buradaki gibi yapabilirsiniz ki. Bunu deneyimlemek çok olağanüstüydü. Bugün bu dalışı yapmamıza yardımcı olan harika bir ekibe sahip olduğumuz için çok şanslıydık." ifadelerini kullandı.