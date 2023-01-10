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Kültür

Bursa'ya gelen yabancı turist sayısı arttı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "(2022'de bir önceki yıla göre) Kente gelen yabancı turist sayısında yüzde 143'lük bir artış söz konusu, yabancıların konaklama süresiyle alakalı yüzde 136'lık bir artış söz konusu." dedi.

Mustafa Yılmaz   | 10.01.2023
Bursa'ya gelen yabancı turist sayısı arttı

Bursa

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Aktaş, gazetecilerin gününü kutladı.

Gazetecilik mesleğiyle uğraşanların topluma haber vermek gibi çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini ifade eden Aktaş, basın mensuplarına kolaylıklar diledi.


Fotoğraf: Mustafa Yılmaz/AA

Bursa'da turizm açısından gelişmeler

Aktaş, kentte turizm konusundaki istatistiklerin eline yeni ulaştığını ve rakamlardan memnuniyet duyduğunu aktardı.

Türk Dünyası Kültür Başkentliği konusunda güzel işler yaptıklarını ve bu nedenle birçok ülkeden insanları ağırladıklarını vurgulayan Aktaş, "Bursa'da konaklayan turist sayısı 2021 yılında 1 milyon 339 bin 617, 2022'de bu rakam 1 milyon 958 bin 633'e çıkmış, yüzde 47,8'lik bir artış var. " dedi.

Aktaş, yabancı turist sayısına ilişkin şunları söyledi:

"Türk Dünyası Kültür Başkentliği nedeniyle 8 ülkede tanıtımlar yapma fırsatı bulduk. Bir kısmına ben de katılma ve iş adamlarıyla, ticaret odalarıyla görüşme fırsatları bulduk. Konaklama süreleri, hep şikayet ettiğimiz konulardan biri, yüzde 46,2 yani neredeyse 1,5 kat artmış. Yani önemli gelişmeler olacak bununla alakalı da. Kente gelen yabancı turist sayısında yüzde 143'lük bir artış söz konusu, yabancıların konaklama süresiyle alakalı yüzde 136'lık bir artış söz konusu. Sanayi, turizm, spor ve kültür-sanatla alakalı hep farkındalık oluşturan ve şehrin pastasını büyütecek çalışmalara ima atmaya çalışıyoruz."

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