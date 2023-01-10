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Kültür

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "MüzeKart'a 2023 yılında da zam yapmadık"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, MüzeKart'a 2023 yılında da zam yapmadıklarını belirterek, "Türk vatandaşlarımıza MüzeKart sadece 60 lira." ifadesini kullandı.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 10.01.2023
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "MüzeKart'a 2023 yılında da zam yapmadık"

Ankara

Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "MüzeKart'a 2023 yılında da zam yapmadık. Türk vatandaşlarımıza MüzeKart sadece 60 lira." açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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