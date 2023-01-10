Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "MüzeKart'a 2023 yılında da zam yapmadık"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, MüzeKart'a 2023 yılında da zam yapmadıklarını belirterek, "Türk vatandaşlarımıza MüzeKart sadece 60 lira." ifadesini kullandı.
Ankara
Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "MüzeKart'a 2023 yılında da zam yapmadık. Türk vatandaşlarımıza MüzeKart sadece 60 lira." açıklamasında bulundu.
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MüzeKart'a 2023 yılında da zam yapmadık.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) January 10, 2023
Türk vatandaşlarımıza #MüzeKart sadece 60 ₺ pic.twitter.com/3A8lTZpqi4