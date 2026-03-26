Brahms'ın "Ein deutsches Requiem" eseri Ankara'da seslendirilecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu (DÇK), DenizBank Konserleri kapsamında Johannes Brahms'ın "Ein deutsches Requiem" eserini sanatseverlerle buluşturacak.
DÇK'den yapılan açıklamaya göre, Brahms'ın 1860'lı yıllarda bestelediği eser, geleneksel Latin requiem metinlerinden ayrılarak Almanca İncil metinleri üzerine kurgulanmasıyla öne çıkıyor.
Eser, ölüm temasını dramatik yönüyle değil insanın kırılganlığı, sabrı ve umut arayışı üzerinden ele alırken, zengin koro yazımı ve solist partilerindeki lirizmle koro-senfonik repertuvarın önde gelen yapıtları arasında bulunuyor.
Jan Schumacher yönetimindeki konserde, soprano Ceren Aydın ile bariton Kartal Karagedik solist olarak sahne alacak, piyanoda Filiz Peker ve Gülce Sevgen, timpanide ise Can Kıyıcı yer alacak.
Konser, 28 Mart saat 20.00'de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirilecek.