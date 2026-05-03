Antalya'daki Ekşili Göleti son yağışlarla yeniden canlandı

Mahallede tarımsal sulamada kullanılan ve sportif balıkçılık için de tercih edilen Ekşili Göleti'nde geçen yıl dron ile çekilen kurak görüntüleriyle bu yıl kaydedilen doluluk görüntüleri arasındaki fark dikkati çekti.

Bilinçsiz tarımsal sulama ve kuraklık nedeniyle kuruyan göletin dolması sevinçle karşılandı.

Ekşili Mahallesi Muhtarı İbrahim Aldemir, AA muhabirine, geçen yıl ve önceki yıllarda mahallede ciddi kuraklık yaşandığını söyledi.

Göletin mahalle sakinleri tarafından tarımsal sulamada kullanıldığını belirten Aldemir, "Geçen yıl ve daha önceki yıllar mahallemizde büyük derecede kuraklık oldu. Ekşili Göleti hem yöre halkının tarımsal sulamada kullandığı hem de diğer illerden gelen vatandaşların sportif balıkçılık yaptığı bir yer. Geçen yıl vatandaşımıza suyu yeterince veremedik." dedi.

Aldemir, özellikle ocak ve şubat aylarındaki yağışların, hem gölü hem bölgedeki canlıları rahatlattığını kaydetti.

Bu yıl yağışların yüzleri güldürdüğüne işaret eden Aldemir, "Rabb'ime şükürler olsun bu yıl çok iyi bir yağış oldu. Gölümüz 5 yıldan sonra en yüksek seviyeyi gördü ve doldu. Bu yıl çiftçilerimizin ekeceği mahsulde bir kısıtlama yapmayacağız. Her şeyi ekecek ve dikebilecekler." diye konuştu.

Aldemir, su seviyesindeki yükselişin mahallede hem üreticiyi hem de yerel yöneticileri rahatlattığını ifade etti.

Aldemir, göletin 1990 yılında yapımına başlanıp 1992 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Özel İdare'nin katkılarıyla tamamlandığını hatırlattı.

Göletin ilk yıllarda daha geniş bir tarım alanına hizmet verdiğini belirten Aldemir, yıllar içinde büyüyen kaçaklar ve vahşi sulama nedeniyle su kayıplarının arttığını kaydetti.

Devlet Su İşleri ekiplerinin sahada teknik inceleme, havzada toprak analizi yaparak kaçak noktalarını tespit ettiğini vurgulayan Aldemir, haziran ayında proje çalışmalarının başlatılmasının planlandığını söyledi.

Ekşili Mahallesi'nde çiftçilik ve hayvancılığın yaygın olduğunu ifade eden Aldemir, mısır, yonca ve sebze üretiminin öne çıktığını, mahallede ata tohumu domates, biber ve patlıcan üretiminin de sürdürüldüğünü anlattı.