Antalya'da Turkish Airlines Open 2026 Golf Turnuvası devam ediyor DP World Tour takviminde yer alan ve DP Dünya Turu Asya Serisi kapsamında Antalya'da organize edilen Turkish Airlines Open 2026 Golf Turnuvası son gün müsabakalarıyla sürüyor.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum National Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen turnuvaya 32 ülkeden 4'ü Türk 156 sporcu katılıyor.

Turnuvanın son gününde 79 sporcu final grubunda mücadele etti. İsveçli Mikael Lindberg ve Portekizli Daniel Rodrigues 209 vuruş (-7), Fransız Ugo Coussaud, İtalyan Guido Migliozzi, Çinli Wenyi Ding, İspanyol Rocco Repettto Taylor, Yeni Zelandalı Kazuma Kobori ve İtalyan Gregorio De Leo 210 vuruş (-6) skorluk avantaj ile sahaya çıktı.

Turnuvada 2 milyon 750 bin dolar para ödülü dağıtılacak. Şampiyon golfçü, 467 bin doların sahibi olacak.