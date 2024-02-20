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Kültür

BlackBox, mart ayında çeşitli söyleşilere ev sahipliği yapacak

Şiir, resim ve arkeoloji alanlarında sohbetlerin gerçekleştiği, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin BlackBox sahnesinde mart ayında çeşitli etkinlikler yapılacak.

Hilal Uştuk  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
BlackBox, mart ayında çeşitli söyleşilere ev sahipliği yapacak

İstanbul

Türk sanat tarihinde kadın sanatçıların işleneceği "Gül İrepoğlu Anlatıyor: Kadınların Gözünden Kadınların Fırçasından" sohbeti 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 9 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Şair ve yazar Onur Caymaz'ın 22-23 Mart'ta yapacağı "Müzede Şiir Var" sohbetinde Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun şiirleri ele alınacak.

Prof. Dr. Fahri Işık'ın sunduğu "Uygarlık Anadolu'dan Doğdu" başlıklı sohbette Anadolu'da Helenistik dönem sorgulanacak.

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