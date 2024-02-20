BlackBox, mart ayında çeşitli söyleşilere ev sahipliği yapacak
Şiir, resim ve arkeoloji alanlarında sohbetlerin gerçekleştiği, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin BlackBox sahnesinde mart ayında çeşitli etkinlikler yapılacak.
İstanbul
Türk sanat tarihinde kadın sanatçıların işleneceği "Gül İrepoğlu Anlatıyor: Kadınların Gözünden Kadınların Fırçasından" sohbeti 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 9 Mart'ta gerçekleştirilecek.
Şair ve yazar Onur Caymaz'ın 22-23 Mart'ta yapacağı "Müzede Şiir Var" sohbetinde Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun şiirleri ele alınacak.
Prof. Dr. Fahri Işık'ın sunduğu "Uygarlık Anadolu'dan Doğdu" başlıklı sohbette Anadolu'da Helenistik dönem sorgulanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.