Piyanist Turan Manafzade, Karabağ Futbol Kulübü taraftarları için marş besteledi
Azerbaycan devlet sanatçısı, piyanist ve besteci Turan Manafzade, Karabağ Futbol Kulübü'nün resmi marşını besteledi.
Istanbul
Ulusal ve uluslararası anlamda çok sayıda besteye imza atan sanatçının Karabağ Futbol Kulübü için yaptığı marş, Karabağ'ın Hankendi Stadyumu'nda 30 yıl sonra ilk kez oynadığı müsabakada seslendirildi.
Bestelediği "Finalda Qazandıq" adlı marşa ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Manafzade, Azerbaycanlı genç bir kadın besteci olarak esere imza attığı için gururlu olduğunu söyledi.
"Bu marşı yazmak çocukluk hayalimdi"
Turan Manafzade, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı için yaptığı "Türkiye 100" bestesinden sonra çok sayıda marş bestesi yapma teklifi aldığını belirterek, şunları kaydetti:
"Kulüp sponsoru bana marş bestesinin teklifiyle geldi. O anda artık müzik ve sözler kafamda oluşmaya başladı. Genç bir müzisyen olarak böyle bir teklifin bana gelmiş olması muhteşem bir gurur hissi yaşattı. Karabağ takımının sıkı bir taraftarı olarak bu marşı yazmak çocukluk hayalimdi. Yazarken elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Karabağ Zaferimiz sonrası bu teklifin gelmiş olması ise daha bir anlamlıydı. Aynı zamanda bu marşın Karabağ'ın 30 yıl sonra Hankendi Stadyumu'nda oynadığı maçta da seslendirilmesini çok istiyorduk. Çok gururluyum ki bu gerçekleşti."
Marşı hazırlarken kulüp tarihinin önemli kişi ve olaylarına da eserde yer verdiğinin altını çizen sanatçı, "Türkiye 100 bestemin de bu marşın da tonalitesi aynıdır. İki marşımın aynı tonalitede olması, iki vatanımızın, kardeşliğimizin bir nişanesi olmasını arzu ettiğim için bir semboldür. Eserin duygu yüklü olmasına ve milli manevi değerlerimizi, kahramanlığımızı ön plana çıkararak, vatanperverliğimizi hatırlatmasına dikkat ettim." değerlendirmesinde bulundu.
Manafzade, marşın UEFA Avrupa Ligi maçında çalınmasının ve Karabağ Futbol Kulübü'nün sahadan galip ayrılmasının da kendisini çok mutlu ettiğini vurgulayarak, "Kültürel diplomasinin önemli bir güç olduğu dünyada spor alanındaki başarılarımız ve başarılı sporcularımızla da gurur duyuyor ve her birisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.