"Birnokta" edebiyat dergisi 250. sayısını yayımladı
Yayın hayatını 22 yıldır sürdüren aylık edebiyat dergisi "Birnokta", 250. sayısını edebiyatseverlerle buluşturdu.
İstanbul
Derginin Genel Yayın Danışmanı, şair Mürsel Sönmez, Birnokta'nın 250 sayıdır süren yolculuğunu, edebiyat dünyasındaki yerini ve önemini AA muhabirine değerlendirdi.
İnsanlık tarihi boyunca her kültürün düşünme ve duyma yeteneğinin ortaya çıktığı alanın edebiyat olduğunu vurgulayan Sönmez, "Kendi aidiyet ve mensubiyetimizin alanı içinde, kendimizde bir edebiyat yeteneği görerek yazmaya çalıştık. Sonuç olarak kişisel yazdıklarımızın yanı sıra koro halinde söylediğimiz şeyler ortaya çıktı. Birnokta da böyle bir akışın tecellisi oldu. Bizim edebiyatımızın çağdaş yansımalarından bir tanesi olarak var oldu ve sürüyor." dedi.
"Edebiyatı kendi içinde yaşayan ve yaşatan insanlar var"
Gelişen teknoloji ve artan kitle iletişim araçlarına rağmen insanın bütün duygularıyla hayatını sürdürdüğüne işaret eden Sönmez, edebiyatın ve edebiyat dergiciliğinin devam edeceğine inandığını ifade ederek, şunları aktardı:
"Popüler kültürün büyük bir gürültüsü var ama edebiyatı kendi içinde yaşayan ve yaşatan insanlar da var. Ülkemizde uzun yıllardır yayımlanan Hece, Varlık, Yedi İklim, Sözcükler, Akatalpa, Edebiyat Ortamı ve Ay Vakti dergileri var. İnsan var olduğu ve kendi doğasına yüzde yüz yabancılaşmadığı sürece edebiyat var olacaktır. Ben çok karamsar değilim. İnsanın gittikçe birbirinden koptuğu ve yalnızlaştığı bir çağda, filan marka otomobilleri sevenler cemaati oluşuyorsa edebiyat dergileri üzerinden hayata bakan insanlar da var olacaktır."
Mürsel Sönmez, kendi sesi ve duruşuyla Türk edebiyatına mütevazı bir katkı sunan Birnokta'nın yoğun bir edebiyat dergisi olarak okurla buluştuğunu kaydederek, "Türkçe denilen çağıltılı ırmağa bir ses katabildiysek ne mutlu bize. Elbette katmışızdır. Ortaya koyduğumuz edebi metinlerle okuyucuyu yoran metinlere yer verdik. Reklam yapmamak vs. çağın diline aykırı bir şey. Yazarlarımızın ve şairlerimizin isimlerini markalaştırma yoluna da gitmedik biz. Bizim dergimizde eserin ismi üstte, yazarın ismi altta olacak şekilde yazılır. Yani eseri önceleyen bir yöntemi tercih ettik." ifadelerini kullandı.
"Yeni bir aydın ahlakı inşa etmek için yola çıktık"
Yazar Nuri Pakdil'in "Kirli ve kanlı bir mülkiyet çağında yaşıyoruz" sözlerine atıfta bulunan Sönmez, Türk edebiyatına katkıda bulunma arzusuyla edebiyat dergisi yayımlamanın önemine dikkati çekti.
Sönmez, edebiyat dergilerinin yazarlar için dinamik alanlar olduğunun altını çizerek, şu bilgileri verdi:
"Bu derginin 250. sayıya ulaşacağını biz hayal bile edemezdik. Bu bizim samimi arkadaşlık ortamımızın bir verimi oldu. Dergi dayanışmanın ve birbirimizi sevmenin bereketiyle herhalde bu noktaya geldi. Popüler kültüre göz kırpan bir dergi olmadan yürümek, iktisadi anlamda da motivasyon anlamında da zor. Öyle sanıyorum ki hakikatin takdir alanı dışında bir takdir alanı gözetmediğimizden dolayı hakikat bize bu şansı verdi. Biz diğer edebiyat dergilerini yoldaş olarak gördük. Dünya görüşü ne olursa olsun Türk edebiyatı içinde Türkiye'ye sadakat noktasından sapmayan her dergi bizim yoldaşımızdı. Biraz da bu gani gönüllülük bu işe olumlu bir katkı yaptı. Bu 250 sayı içinde yüzlerce insan geldi geçti. Genç arkadaşlarımız geldi, yazdı, sonra başka dergilere gitti. Şimdi muhtelif dergilerde ve yayın organlarında ciddi işler, kaliteli şeyler yapıyorlar. 'Onlar niye burada durmadılar?' gibi bir komplekse girmiyoruz."
Yeni bir aydın ahlakı inşa etmek için yola çıktıklarını vurgulayan Sönmez, "Bu aydın ahlakını ihdas etmeye çalıştık. 'Eşitini gördüğü zaman sevincinden gözleri parlayan aydın' olarak tanımladık. Bu ülkenin ve bu dilin yüksek kıvamını yansıtabilen kim varsa onun yaptığı işi kendisi yapmış gibi sevinerek karşılamak... Çünkü herkesten farklı şekillerde tecelli eden bir hakikat var." diye konuştu.
Genel Yayın Yönetmenliğini Resul Tamgüç'ün yürüttüğü derginin 250. sayısı, 40 sayfa olarak okuyucuyla buluştu.
Sayıya katkı verenler arasında çizer Mustafa Aycın, şair Süleyman Çelik, Müştehir Karakaya, Nurettin Durman, Hüseyin Burak Us, İbrahim Eryiğit, Adnan Berber, yazar Recep Seyhan, Kamil Yeşil, Halit Yıldırım, Mustafa Selman Çaltepe, M. Necip Yılmaz, Hasanali Yıldırım, Enver Çapar ve Ercan Ata yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.