Vakıf Medeniyeti Fotoğraf Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi
Vakıflar Genel Müdürlüğünce düzenlenen, Vakıf Medeniyeti Fotoğraf Yarışması'nda dereceye girenler ödüllerini aldı.
Ankara
Bu yıl "Uluslararası Objektifinle Geleceğe Miras Bırak" temasıyla ikincisi düzenlenen yarışmanın ödülleri, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenen törenle verildi.
Yarışmaya katılan fotoğrafların yer aldığı sergi açılışının da yapıldığı törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, yarışma jüri üyeleri ile yarışmacılar ve misafirler katıldı.
Törende konuşan Bakan Yardımcısı Alpaslan, vakıf medeniyetinin canlı, adil ve sosyal dayanışma anlayışıyla hayatın her alanında yer almasının önemli olduğunu söyledi.
Vakıf anlayışını, fonksiyonlarını zenginleştirerek gelecek nesillere bırakmayı amaçladıklarını dile getiren Nadir Alpaslan, fotoğraf yarışmasının da kültürel varlıkları gelecek nesillere aktarmak açısından önemli olduğunu vurguladı.
"Vakıflar çok sayıda kamusal görevi yerine getiriyor"
Vakıflar Genel Müdürü Ersoy da hangi amaçla kurulmuş olursa olsun vakıfların, İslam ve Türk dünyasında çeşitli hizmetler üstlendiğini belirtti.
Yarışmayla, Türk vakıf kültürünün, Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinden bugüne geçirdiği evrelerin ele alındığını kaydeden Ersoy, "Fotoğraf sanatıyla içselleştirilerek vakıfların, vakıf eserleri ve geleneğinin tanınırlığının artırılması ve vakfetmek misyonunun hatırlatılması hedefleniyor." diye konuştu.
Konuşmaların ardından yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Fatih Sultan Mehmet Han Birincilik Ödülü'nü Ahmet Fatih Sönmez, Mimar Sinan İkincilik Ödülü'nü Nuray Aparı Büyükkaya, Bezmialem Valide Sultan Üçüncülük Ödülü'nü Şerife Keser Halıcı aldı.
Yarışmada ayrıca, Fahrettin Paşa (Ömer Fahreddin Türkan) ile fotoğraf sanatçıları Ara Güler ve İzzet Keribar adına jüri özel ödülleri verildi.
Bu arada, daha önce katılacağı duyurulan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törene katılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.