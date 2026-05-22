"Bir Yol, Bin Hatıra" sergisi İstanbul Havalimanı'nda açıldı Anadolu Ajansının medya sponsoru olduğu "Bir Yol, Bin Hatıra" sergisi İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde ziyarete açıldı.

Koleksiyoner Fatih Ketancı’nın yıllar içerisinde titizlikle oluşturduğu koleksiyondan derlenen serginin küratörlüğünü Osman Aynacı üstlendi.

Sergi, belge, fotoğraf ve hatıra objeleri aracılığıyla Türkiye'nin hac kültürüne ışık tutuyor. Sergideki eski pasaportlar, yolculuk belgeleri, nostaljik fotoğraflar, hediyelik eşyalar ve kişisel arşivlerden oluşan seçkiyle ziyaretçiler, geçmişin hac yolculuklarına yakından tanıklık etme fırsatı bulacak.

Hac yolculuğunun hazırlık sürecinden kutsal topraklara uzanan tüm aşamaları kayıt altına alan sergi, büyük ölçüde unutulmuş mekanları, gelenekleri, kişisel hikayeleri ve toplumsal hafızayı yeniden görünür kılmayı da hedefliyor.

"Burada bir zikir gizli"

Projeyi tasarlayan M. Taha Tosun, açılışta yaptığı açıklamada, hac mevsimine işaret ederek, "Hac mevsimini ifa ettiğimiz şu zamanda, İstanbul Havalimanı yönetiminin de katkısıyla manalı bir sergiyi sizlerin hizmetine sunduk. Bu serginin serlevhası Bir Yol, Bin Hatıra. Burada aslında bir mesaj, bir zikir gizli. O zikir de şu, hatıralar binlerce, milyonlarca hacımıza ait olsa da aslında yolun bir ve tek olduğu, bir ve tek olana olduğudur. Aslında bir vahdet mesajıdır. Yolun bir olduğu vurgusuyla sergimizin ismini Bir Yol, Bin Hatıra olarak belirledik." dedi.

Tosun, Ketancı'nın yanı sıra etkinliğe katkıda bulunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Etkinliğe katılan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren de hac yolculuğunun geleneklerinin kendi içerisinde oturduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

“Şu an hac yolculuğu kolay. Hac meşakkatlidir esasında fakat eskisi gibi değil. Bu güzel havalimanından uçağa binip gidiyoruz. Bir hafta, maksimum 8-10 gün hacda kalıp dönen insanlarımız var. Fakat önceden hepimiz büyüklerimizden, dedemizden, babaannemizden hatırlarız, köyden, kasabadan hac yolculuğuna çıkılırken helallik alınırdı. Çünkü bu meşakkatli yolda oraya varılıp varılmayacağı veya memlekete, sılaya geri dönüp dönmeyeceği bilinmezdi. O yüzden hac yolculuğu ölüm ve vuslat yolculuğuydu. Tekbirler getirilir, mevlitler düzenlenir, giden hacı adayları için dualar edilir, yemekler verilir ve köydeki kasabadaki herkes hacı adaylarını uğurlardı.”

İGA İstanbul Havalimanı CEO Yardımcısı ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan ise hac mevsimi ve hac yolculuğunu anlatan sergiye ev sahipliği yapmaktan çok mutlu olduğunu aktardı.

Hafız Murat Taştekin’in Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından gerçekleştirilen musiki dinletisinde, Enes Üstün ve Avni Özaydın hac ilahilerinden bir seçkiyi yorumladı.

Açılışa katılanlar arasında AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş ile sanat eleştirmeni Samet Karagöz de yer aldı.

Serginin grafik tasarım ve görsel iletişim çalışmaları Parpali Film tarafından hazırlandı.

Vakıf Katılımın ana sponsorluğunda, Fuzul Holdingin destekçi sponsor olarak yer aldığı sergi 17 Haziran'a kadar görülebilecek.