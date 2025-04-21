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Kültür

"Bi Umut" filminin çekimleri Antalya'da başladı

Hastanede tesadüfen karşılaştığı, kimliği belirsiz konuşamayan, yürüyemeyen, felçli bir Rus gence 10 yıl boyunca annelik yapan Gülsüm Kabadayı'nın fedakarlığını anlatan "Bi Umut" filminin çekimleri Antalya'da başladı.

Aişe Hümeyra Akgün  | 21.04.2025 - Güncelleme : 21.04.2025
"Bi Umut" filminin çekimleri Antalya'da başladı

İstanbul

Filmin oyuncu kadrosuna uzun yıllardır setlerden uzak kalan Arzum Onan da katıldı. Filmde Onan, Gülsüm Kabadayı'nın yakın dostlarından biri olan ve onu bu zorlu süreçte yalnız bırakmayan "Fatma" karakterini canlandırıyor.

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Doktorların "en fazla üç ay yaşar" diyerek umudu kestikleri hasta gence sahip çıkan Gülsüm Kabadayı'ya usta oyuncu Hülya Duyar hayat veriyor.

Rus oyuncu Leon Kemstach da filmde "Umut" karakteriyle ilk kez Türk izleyicisinin karşısına çıkacak. Filmde ayrıca Gülsüm Kabadayı'nın oğulları rolünde Celal Öztürk, Hayat Van Eck ve Gürberk Polat yer alacak.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Fikret Kuşkan, Yüsra Geyik, Mehmet Esen, Füsun Kostak, Necmi Yapıcı, Anna Andrusenko, Bora Kırkım, Yağız Terzi, Birce Bircan ve Levent Ülgen bulunuyor.

Yönetmen koltuğunda Gökhan Arı'nın oturduğu projenin senaryosu Mert Dikmen ve Mustafa Uslu imzası taşırken, filmin yapımcılığını NBU Gold AŞ, Rumble Medya ve Dijital Sanatlar birlikte üstleniyor.

Gülsüm Kabadayı'nın yaşadığı Antalya'da başlayan çekimlere, ileriki haftalarda Rusya'da devam edilecek.

Filmin, 2025 yılı sonunda sinemaseverlerle buluşması planlanıyor.

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