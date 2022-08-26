Başkentte "Vintage Festivali"
Klasik otomobil sergisi, antik eşya stantları ve sahne şovları ile konserlerin yer aldığı "Vintage Festivali" bir alışveriş merkezinde başladı.
Ankara
Alışveriş merkezinin otoparkında klasik otomobil sergisinin yer aldığı festival kapsamında botanik bahçesinde kurulan stantlarda antika eşyalar ile atölye etkinlikleri başkentlilerle buluştu.
Sahne şovları, konserler ve çeşitli etkinliklerle 28 Ağustos'a kadar sürecek festival açık hava film gösterimiyle sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.