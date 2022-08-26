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Kültür

Başkentte "Vintage Festivali"

Klasik otomobil sergisi, antik eşya stantları ve sahne şovları ile konserlerin yer aldığı "Vintage Festivali" bir alışveriş merkezinde başladı.

Jamileh Ali Yousef   | 26.08.2022
Başkentte "Vintage Festivali" Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Alışveriş merkezinin otoparkında klasik otomobil sergisinin yer aldığı festival kapsamında botanik bahçesinde kurulan stantlarda antika eşyalar ile atölye etkinlikleri başkentlilerle buluştu.

Sahne şovları, konserler ve çeşitli etkinliklerle 28 Ağustos'a kadar sürecek festival açık hava film gösterimiyle sona erecek.

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