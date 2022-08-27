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Kültür

Aydın’da Afrodisias Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivalinin açılışı yapıldı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, 33.'sü düzenlenen Afrodisias Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali başladı.

Gökhan Düzyol   | 27.08.2022
Aydın’da Afrodisias Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivalinin açılışı yapıldı

Aydın

İlçe merkezinden Cumhuriyet Meydanına kadar kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlikte mehter takımı gösteri sundu.

Program İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından, halk oyunları gösterisiyle devam etti.

Protokol üyeleri, hediyelik eşya, giysi, seramik, deri, pide, tahinli dondurma, tahin helva, keşkek gibi ürünlerin yer aldığı stantları gezdi.

Afrodisias Antik Kentinde devam eden festivalde, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği korosu sahne aldı.

Antik kentteki Tetrapylon’a da Türk bayrağı ışıklandırması yapıldı.

Programa Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı, Karacasu Kaymakamı Hatice Gamze Kuran, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Karacasu Belediye Başkanı Mehmet Erikmen, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Festival 28 Ağustos’ta sona erecek.

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