Dolar
34.27
Euro
37.34
Altın
2,746.14
ETH/USDT
2,511.80
BTC/USDT
70,267.00
BIST 100
8,934.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Bakü'de "Çağdaş sanatta Göbeklitepe" sergisi açıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk ressamların Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Göbeklitepe'den esinlenerek yaptığı resim, heykel ve seramik eserlerin yer aldığı sergi açıldı.

Ruslan Rehimov  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
Bakü'de "Çağdaş sanatta Göbeklitepe" sergisi açıldı Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Baki

Bakü Yunus Emre Enstitüsü tarafından Azerbaycan Milli Halı Müzesi'nde düzenlenen serginin açılışına, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Kültür Bakan Yardımcıları Saadet Yusifova ve Murat Hüseynov, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, milletvekilleri, Azerbaycan sanat ve kültür camiasından isimler katıldı.

Büyükelçi Bağcı, yaptığı konuşmada, Anadolu'nun en önemli kültürel miraslarından biri olan Göbeklitepe'yle ilgili sergiyi Azerbaycanlı sanatseverlerle paylaşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Göbeklitepe'nin insanlık tarihinin en eski yerleşim birimlerinden ve tapınaklarından biri olduğunu belirten Bağcı, "Göbeklitepe, tarihteki eşsiz değerini her zaman koruyacaktır. Göbeklitepe aynı zamanda insanlık tarihinin yeniden anlaşılmasını ve değerlendirilmesini, bilgilerin güncellenmesini sağlayan son dönemin en önemli arkeolojik keşiflerindendir." dedi.

Bağcı, sergiyi organize eden Bakü Yunus Emre Enstitüsü ve diğer emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selçuk Karakılıç da "tarihin sıfır noktası" diye adlandırılan Göbeklitepe'nin Türkiye'nin kültürel ve tarihi mirasının, derin hoşgörüsünün ve büyük insanlık ailesiyle ne derecede derin ilişkisi olduğunun ispatı olduğunu dile getirdi.

Karakılıç, "Göbeklitepe, arkeolojik bir kazı alanı değil, insanlığın ve medeniyetin beşiği Anadolu'nun resmi, sesi ve nefesidir. Bütün insanlık, Anadolu medeniyeti üzerine inşa edilmiş, oradan bugünkü medeniyete evrilmiştir. Bugün Türkiye, bu medeniyetin ve insanlığın son adasıdır. Türkiye, insanlığın, huzurun, tarihin, kültürün devamı ve koruyucu kalkanıdır. Göbeklitepe Sergisi, biraz da bu duygularla gezilirse anlamlı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Serginin küratörü Siret Uyanık, Göbeklitepe'den ilham alan bu sergi ile geçmişten bugüne bir köprü kurmayı amaçladıklarını söyledi.

Uyanık, serginin Azerbaycan'ın kültür hazinelerinden olan Milli Halı Müzesi'nde gerçekleştirilmesinin Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kültürel bağların bir yansıması olduğunu belirterek, "Sanat aracılığıyla bu güçlü kardeşlik ilişkilerini pekiştirirken, iki ülke arasında bir kültür köprüsü oluşturmayı da amaçlıyoruz." dedi.

Yaklaşık 40 eserin sergilendiği "Çağdaş sanatta Göbeklitepe" sergisi 6 Kasım'a kadar açık olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne polisi sahte madeni "avro" basan şebekeye İstanbul'da operasyon düzenledi
2025 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
Kocaeli'de palet deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
Bakan Kurum: Osmaniye'de 2025 yılı sonunda toplam 11 bin 850 konut ve iş yeri teslim edilecek
TCG Anadolu, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 unsurlarıyla eğitim gerçekleştirdi

Benzer haberler

Bakü'de "Çağdaş sanatta Göbeklitepe" sergisi açıldı

Bakü'de "Çağdaş sanatta Göbeklitepe" sergisi açıldı

Roma'nın simge yapısı Kolezyum'da "Göbeklitepe" sergisi açıldı

Roma'nın ikonik yapısı "Kolezyum", "Göbeklitepe" sergisine ev sahipliği yapacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet