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Kültür

Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Ömeroğlu vefat etti

Türkiye Yazarlar Birliği eski Genel Başkanı ve Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu, 58 yaşında hayatını kaybetti.

Yıldız Nevin Kasım  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Ömeroğlu vefat etti Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Ankara

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yakup Ömeroğlu'nun cenazesi, yarın Hacı Bayram Veli Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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