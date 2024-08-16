Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Ömeroğlu vefat etti
Türkiye Yazarlar Birliği eski Genel Başkanı ve Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu, 58 yaşında hayatını kaybetti.
Ankara
Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yakup Ömeroğlu'nun cenazesi, yarın Hacı Bayram Veli Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.