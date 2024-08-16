Kültür ve Turizm Bakanlığından Ani tarihi kentinin 960'ıncı fetih yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anadolu'nun ilk Türk-İslam şehri olan Ani tarihi kentinin 960'ıncı fetih yıl dönümünü kutladı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "16 Ağustos 1064'te Sultan Alparslan'ın fethettiği, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan ve 1071 Malazgirt Zaferi'nin anahtarı olan Ani tarihi kentinin 960'ıncı fetih yıl dönümünü kutluyoruz. Anadolu'nun ilk Türk-İslam şehri olan Ani'de, arkeolojik kazı ve koruma çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Tarihi miraslarımızı koruyarak geleceğe taşımaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, Ani tarihi kentinin fotoğrafları da yer aldı.
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16 Ağustos 1064’te Sultan Alparslan’ın fethettiği, Anadolu’nun kapılarını Türklere açan ve 1071 Malazgirt Zaferi'nin anahtarı olan Ani tarihi kentinin 960. fetih yıl dönümünü kutluyoruz.— T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) August 16, 2024
Anadolu’nun ilk Türk-İslam şehri olan Ani’de, arkeolojik kazı ve koruma çalışmalarımız tüm… pic.twitter.com/grJpOwp4bu