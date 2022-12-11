Dolar
18.65
Euro
19.65
Altın
1,797.13
ETH/USDT
1,275.50
BTC/USDT
17,179.00
BIST 100
5,005.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2023 yılı bütçe sunumunu gerçekleştiriyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'daki Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda düzenlenen Gençlik Buluşması'nda gençlerle bir araya geldi
logo
Kültür

Antalya Devlet Opera ve Balesi "Fındıkkıran" balesini sahneledi

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Rus besteci Çaykovski'nin ölümsüz eseri "Fındıkkıran" balesini sanatseverlerle buluşturdu.

Zehra Tekeci   | 11.12.2022
Antalya Devlet Opera ve Balesi "Fındıkkıran" balesini sahneledi

Antalya

Dünyaca ünlü bale toplulukları tarafından yeni yıl öncesi sahnelenen eserin, libretto ve koreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy tarafından hazırlandı.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahneye taşınan eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan yönetirken, başkemancılığı Koray Önel üstlendi.

Stahlbaum ailesinin evindeki yılbaşı partisinde Clara'ya hediye edilen "Fındıkkıran" adlı bebeğin prense dönüşmesinin ve ardından gelişen olayların anlatıldığı eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Aydan Çınar, ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor.

Eserin prömiyerinde "Fındıkkıran" rolünü Yağızhan Danış, "Clara"yı Chisato Ishikawa, "Şeker Perisi"ni Milina Fidan Özbek, "Drosselmeyer"i Evren İskender, "Kral Fare"yi Burak Burçak, "Fritz"i Mert Deniz Köysüren, "Harlequin"i Volkan Altunel, "Colombine"i Seda Manaz "Anne" rolünü Gökçe Çiçek Güngör ve "Baba" rolünü Cenk Şahinalp canlandırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemeleri ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile telefonda görüştü
Bodrum'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit annesinin devlet imkanlarından feragatını anlattı
Kağıthane'de İETT şoförünün iki otobüs arasında sıkıştığı kaza kameraya yansıdı

Benzer haberler

Antalya Devlet Opera ve Balesi "Fındıkkıran" balesini sahneledi

Antalya Devlet Opera ve Balesi "Fındıkkıran" balesini sahneledi

Crystal Palace Teknik Direktörü Vieira: Dünya Kupası'ndaki organizasyon şu ana kadar beklentileri fazlasıyla karşıladı

Napoli'nin teknik direktörü Spalletti: Dünya Kupası arasını yeni şeyler katarak değerlendirmek istiyoruz

Antalya, turizmde kış sezonunu "bereketli" geçiriyor

Antalya, turizmde kış sezonunu "bereketli" geçiriyor
Anne ve çocukları aynı merkezde eğitim alıyor

Anne ve çocukları aynı merkezde eğitim alıyor
Serie A lideri Napoli'nin Antalya kampı devam ediyor

Serie A lideri Napoli'nin Antalya kampı devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet