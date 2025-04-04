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Kültür

Antalya Devlet Opera ve Balesi "Aspendos Ensemble" konseri verecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Aspendos Ensemble" konserini sanatseverlerle buluşturacak.

Yiğithan Yıldız  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
Antalya Devlet Opera ve Balesi "Aspendos Ensemble" konseri verecek

Antalya

Antalya DOB'dan yapılan açıklamada, konser yarın saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının performansıyla sahnelenecek konserde, dünya tangolarının sevilen eserleri ve Türk tangoları dinleyicilerle buluşacak.

Konserde, Soprano Nurdan Küçükekmekçi solist olarak yer alırken, eserler viyolonsel sanatçısı Veronika Yeliz Efe, kontrabas sanatçısı Aslı Yetişener ve piyanist Onur Altıparmak tarafından icra edilecek. Dansçılar Derya Tokgöz, Tolga Burçak, Müge Öğüt, Esra Taner, Selin İnan ve Artur Ivanov koreografileriyle performans sergileyecek.

Konserde, Astor Piazzolla'nın "Libertango", "Yo Soy Maria" ve "Escualo", Jacob Gade’nin "Jalousie Tango", Guido Cinquetti'nin "Tango Delle Rose", Angel Villoldo'nun "El Choclo", Gerardo Matos Rodrigues'in "La Cumparsia", Goran Bregovic'in "Underground Tango", Carlos Gardel'in "Por una Cabaza", Richard Galliano'nun "Calaude Tango" gibi dünyaca ünlü eserlerin yanı sıra Necdet Koyutürk'ün "Papatya Gibisin" ve "Dinle Sevgili" ile Necip Celal Andel'in "Mazi Kalbimde Yaradır" gibi Türk tangoları da seslendirilecek.

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