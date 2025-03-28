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Kültür

Antalya Devlet Opera ve Balesi, "7 Kocalı Hürmüz" müzikalini sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "7 Kocalı Hürmüz" müzikalini sanatseverlerle buluşturacak.

Zehra Tekeci Eser  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Antalya Devlet Opera ve Balesi, "7 Kocalı Hürmüz" müzikalini sahneleyecek

Antalya

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, temsil yarın saat 15.00'te Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Türk sinemasında 200'e yakın filmin senaryosuna imza atan Sadık Şendil'in metinlerini kaleme aldığı, Attila Özdemiroğlu'nun bestelerini yaptığı, şarkı sözlerini Sevgi Sanlı'nın yazdığı müzikal, orijinal metinlere ve müziklere sadık kalınarak modernize edildi.

Antalya DOB sanatçılarının uzun çalışma sürecinin ardından sahneye taşınan ve müzikleri Antalya DOB Orkestra Şefi Ömer Yöndem tarafından yeniden düzenlenen müzikalin rejisörlüğünü Mehmet Fatih Şanal üstleniyor.

Müzikalin koreografisi Özgür Adam İnanç, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, dekor tasarımı Gürcan Kubilay ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzası taşıyor.

Eserde Antalya DOB orkestrası, solistleri, korosu ve balesini orkestra şefi Ömer Yöndem yönetirken, koro şefliğini Mahir Seyrek üstleniyor. Eserin başkemancısı ise Demet Emen olacak.

İstanbul'un Taşkasap semtinde 19. yüzyılda erkek egemen toplumda ayakları üzerinde durmanın bir yolunu arayan Hürmüz'ün hikayesini anlatan eserde, "Hürmüz" rolünü Serap Demirhan, "Hikaye Anlatıcı"yı Ümit Burak Tekinay, "Doktor"u Serhat Konukman, "Kadı"yı Toygarhan Atuner, "Ömer"i Engin Suna, "Berber"i Dağhan Ergün, "Hızır Reis"i Fatih Kayhan, "Hallaç Rüstem"i Devrim Demirel, "Bekçi Memo"yu Burak Pektaş, "Ali"yi Erman Baba, "Safinaz"ı Tuğba Kubilay, "Havva"yı Seçil Fenercioğlu, "Anne"yi Tuğçe Oğuzülgen, "Rukiye"yi Oya Vural ve "Nuriye"yi Özsu Özgür Deveci canlandıracak.

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