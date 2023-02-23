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Kültür

"Ant-Man ve Wasp: Quantumania" macera tutkunlarını sinema salonlarına çekecek

Peyton Reed'in yönettiği "Ant-Man ve Wasp: Quantumania", aksiyon ve macera tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Melik Fırat Yücel   | 23.02.2023
"Ant-Man ve Wasp: Quantumania" macera tutkunlarını sinema salonlarına çekecek

İstanbul

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 5 film sinemaseverlerle buluşacak.

Peyton Reed'in yönetmenliğini yaptığı, Paul Rudd, Evangeline Lilly ve Jonathan Majors'un başrollerini paylaştığı "Ant-Man ve Wasp: Quantumania", aksiyon ve macera tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Marvel Sinematik Evreni'nin beşinci fazının ilk filmi olan yapım, "Avengers: Endgame" sonrası insanlar arasındaki popülerliğinin keyfini çıkaran Scott Lang, yani Ant-Man'in, kızının yaptığı bir sinyal gönderici aracılığıyla bu sefer tüm ailesiyle birlikte Kuantum Alemi'ne geçişini konu ediniyor.

"Lamborghini: Efsanenin Arkasındaki Adam"

"Çarpışma" ve "Milyonluk Bebek" filmlerinin yapımcısı Bobby Moresco'nun yönetmen koltuğuna oturduğu "Lamborghini: Efsanenin Arkasındaki Adam", Lamborghini ve Ferrari arasındaki bitmeyen rekabeti sinema perdesine taşıyacak.

Aksiyon filmlerinin vazgeçilmez ismi Frank Grillo'nun, Lamborghini markasının kurucusu Ferruccio Lamborghini'ye hayat verdiği filmde Emmy adayı Gabriel Byrne ve Oscar ödüllü Mira Sorvino da yer alıyor.

Dünyanın hayran kaldığı modellerin ve ünlü boğa armasının sahibi Lamborghini efsanesinin nasıl ortaya çıktığıyla yola çıkılan filmde, dünyaca ünlü bir markaya dönüşmesinin hikayesi anlatılıyor.

"Arı Maya 3: Altın Küre"

Noel Cleary yönetmenliğindeki haftanın animasyonu "Arı Maya 3: Altın Küre", karınca prensesi kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişen Arı Maya ve arkadaşı Willi'nin maceralarını odağına alıyor.

Haftanın yerli korku filmleri

Bir köyde vuku bulan bir cin vakasını konu edinen Burak Küçük'in filmi "Cin Sureti" ile Bedel Art'ın yönettiği "Batıl 2", haftanın yerli korku filmleri olarak beyaz perdedeki yerini alacak.


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