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Kültür

Anadolu Ajansı Polis Müzesi'ni FPV dronla görüntüledi

Sultan Abdülmecid döneminden bugüne kadar Emniyet Teşkilatı'nda kullanılan silah, mühimmat, kıyafet, haberleşme araçları ile belge ve fotoğrafların sergilendiği Polis Müzesi, Anadolu Ajansı (AA) ekibince FPV dronla görüntülendi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
Anadolu Ajansı Polis Müzesi'ni FPV dronla görüntüledi Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA

Ankara

Polis Müzesi, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı bünyesinde 3 bin 801 metrekare alanda kurulu bulunuyor.

Türk Polisinin tarihteki yerinin anlatıldığı müzedeki bölümde tarihi kıyafetler, polis tarihi kronolojisi, Osmanlı polis teşkilatının yapılanması, Osmanlı karakol maketleri, Türk edebiyatında polisiye roman, ilk parmak izi, ilk bisikletli süvari birliği kurulması, silahlar ve tarihi araçlar gösteriliyor. Ayrıca silikon mankenler, canlandırmalar, aksesuarlar, maket dioramalar ve belgesel nitelikli prodüksiyonlar ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Müzenin bir diğer bölümünde ise kriminal ve bomba imha canlandırma alanları, polis köpeklerinin tanıtımı, trafik kuralları eğitim alanı, trafik kuralları oyunu, hediyelik eşya bölümü, polis kitaplığı ve sosyal alanlar yer alıyor.

Müzede ayrıca güncel polis ekipmanları, güncel polis kıyafetleri, 15 Temmuz alanı, şehitlere ait eşyalar, şehitler prodüksiyonu, şehit künyeleri, tarihi dokümanlar, tarihi fotoğraflar ve yabancı devlet teşkilatlarından gelen hediyeler de bulunuyor.

Anadolu Ajansı, müzenin alanlarını ve sergilenen eserleri FPV dronla görüntüledi.

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