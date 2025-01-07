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Kültür

Ahmet Kaya şarkıları AKM'de seslendirilecek

2000 yılında hayatını kaybeden özgün müziğin güçlü sesi Ahmet Kaya'nın şarkıları "Özgün Müzikte Bir Portre: Ahmet Kaya" konserinde 12 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) seslendirilecek.

Ümit Aksoy  | 07.01.2025 - Güncelleme : 07.01.2025
Ahmet Kaya şarkıları AKM'de seslendirilecek

İstanbul

Kaya'nın şarkıları İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu solistleri Jülide Karan, İrem Sağer Güven, Ezgi Eyüboğlu ve Mehmet Kılınç tarafından çok sesli olarak yorumlanacak.

Sanat yönetmenliğini Bora Kayalar'ın üstlendiği konserde, sanatçının "Yakamoz", "Kum Gibi", "Nerden Bileceksiniz", "Söyle" ve "Şu Dağlarda Kar Olsaydım" gibi sevilen şarkıları dinleyiciyle buluşacak.

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