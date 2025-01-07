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Kültür

Ünlü soprano Sinead Campbell Wallace, Türkiye'de ilk kez konser verecek

Etkileyici vokal berraklığı ile tanınan Sinead Campbell Wallace, Türkiye'deki ilk konserini 11 Ocak'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda verecek.

Aişe Hümeyra Akgün  | 07.01.2025 - Güncelleme : 07.01.2025
Ünlü soprano Sinead Campbell Wallace, Türkiye'de ilk kez konser verecek

Istanbul

CRR'den yapılan açıklamaya göre, "Olağanüstü Opera Başarısı" dalında Olivier Ödülü'ne aday gösterilen ve uluslararası alanda birçok ödül kazanan Wallace'a, şef Nil Venditti yönetimindeki CRR Senfoni orkestrası eşlik edecek.

Konserin repertuvarı dramatik kadın kahramanların romantik, hüzünlü ve cesaret dolu hikayelerini bir araya getiren eserlerden oluşacak. İki bölüm olarak gerçekleştirilecek ve yaklaşık yüz dakika sürecek konser, 20.00'de başlayacak.

Washington National Opera, Wigmore Hall gibi dünyanın önde gelen sahnelerinde dinleyicilerle buluşan sanatçı, konserin ilk bölümünde Giacomo Puccini'nin "Preludio Sinfonico" eserini, ikinci bölümde ise Nikolay Rimsky-Korsakov'un "Şehrazad Op. 35" eserini yorumlayacak.

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