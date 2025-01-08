Taş plaklardaki unutulmuş şarkılar, 10 Ocak'ta Zorlu PSM'de seslendirilecek
Musiki Eğitim Vakfı tarafından düzenlenecek "Taş Plaklardaki Unutulmuş Şarkılar" konseri, 10 Ocak'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sanatseverlerle buluşacak.
İstanbul
Vakıftan yapılan açıklamaya göre konserin solisti, seslendirdiği geleneksel eserlerle dikkati çeken Burcu Göktürk olacak.
Beril Pozam'ın sunuculuğunu üstleneceği etkinlikte Göktürk'e, Volkan Ertem, Serkan Halili, İremnur Yaşar ve Ahmet Yağmur Kucur eşlik edecek.
Konserde, 1920 ve 1930'lu yıllarda taş plaklara kaydedilmiş ancak zamanla unutulmuş şarkılardan oluşan bir repertuvar seslendirilecek. Arşivlerde unutulmaya yüz tutmuş, çoğu daha önce icra edilmemiş eserler, Burcu Göktürk ve Ahmet Yağmur Kucur'un uzun yıllara dayanan titiz çalışması sonucu notaya alınarak gün yüzüne çıkarıldı.
Ücretsiz düzenlenen konser, Türk sanat müziği kültürüne katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.