Dolar
18.83
Euro
20.27
Altın
1,872.93
ETH/USDT
1,627.40
BTC/USDT
22,829.00
BIST 100
4,860.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor Meydana gelen son deprem sonrası Adana'da vatandaşlar büyük panik yaşadı, bir binanın sallanma anı kameralara yansıdı
logo
Kültür

65. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

Müzik dünyasının "Oscar"ı olarak bilinen 65. Grammy Ödülleri'nde, büyük ödüller Adele, Beyonce, Harry Styles ve Kendrick Lamar'ın oldu.

Ahmet Esad Şani, Ömer Faruk Yıldız   | 06.02.2023
65. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul

ABD'nin Los Angeles kentinde gerçekleştirilen törenin ev sahipliğini Trevor Noah ile Randy Rainbow üstlendi.

Myles Frost, Billy Crystal, Dwayne Johnson ve James Corden'ın sunucular arasında yer aldığı gecede Harry Styles'ın "Harry's House" albümü "Yılın Albümü" seçilirken, Samara Joy ise "Yeni Sanatçı" ödülüne layık görüldü.

En çok ödülü Beyonce aldı

"About Damn Time" ile Lizzo "Yılın Kaydı" ödülünü alırken, "Just Like That" ile Bonnie Raitt "Yılın Şarkısı", "Easy on Me" ile Adele "En İyi Pop Solo Performans", "Renaissance" ile Beyonce "En İyi Dans/Elektronik Albüm", "Mr. Morale & the Big Steppers" ile Kendrick Lamar "En İyi Rap Albümü", "Un Verano Sin Ti" ile Bad Bunny "En İyi Urban Müzik Albümü" ödülünü aldı.

Törende Sam Smith ve Kim Petras ikilisi "Unholy" çalışmalarıyla "En İyi Pop İkili/Grup Performansı", Willie Nelson "A Beautiful Time" ile "En İyi Country Albümü, Beyonce "Cuff It" ile "En İyi R&B Şarkısı", Harry Styles "Harry's House" ile "En İyi Pop Vokal Albümü", Wouter Kellerman, Zakes Bantwini ve Nomcebo Zikode "Bayethe" albümüyle "En İyi Global Müzik Albümü", Willie Nelson "Live Forever" ile "En İyi Country Solo Performans", Muni Long "Hrs & Hrs" ile "En İyi R&B Performansı" ödüllerinin sahibi oldu.

Grammy Ödüllerinde, Kendrick Lamar "The Heart Part 5" ile "En İyi Rap Performansı", Ozzy Osbourne ve Tony Iommi "Degradation Rules" ile "En İyi Metal Performansı", Brandi Carlile "Broken Horses" ile "En İyi Rock Performansı", Ozzy Osbourne "Patient Number 9" ile "En İyi Rock Albümü", Wet Leg grubu, kendi adlarını taşıyan albümle "En İyi Alternatif Müzik Albümü", Beyonce "Plastic Off The Sofa" ile "En İyi Geleneksel R&B Performansı", Steve Lacy "Gemini Rights" ile "En İyi Progressive R&B Albümü", Robert Glasper "Black Radio III" ile "En İyi R&B Albümü", Kendrick Lamar "The Heart Part 5" ile "En İyi Rap Şarkısı", Dave Chappelle "The Closer" ile "En İyi Komedi Albümü", Madison Cunningham "Revealer" ile "En İyi Folk Albümü", Cody Johnson ise "Til You can't" ile "En İyi Coutry Şarkısı" ödülüne değer görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Turkish Cargo yardımları deprem bölgesine ücretsiz taşıyacak
Prof. Dr. Haluk Özener: Bu deprem, 17 Ağustos 1999'dakinin büyüklüğüne eşit bir deprem
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Malatya'da kesinleşmiş 88 vefatımız var
AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremin büyüklüğünü 7,7 olarak revize etti
Kar nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi

Benzer haberler

65. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

65. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

Çin, yüksek irtifa balonunun düşürülmesiyle ilgili ABD'yi protesto etti

ABD: Depremle ilgili gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız

ABD Donanması, Çin "casus balonunun" enkazını çıkarmaya çalışacak

ABD Donanması, Çin "casus balonunun" enkazını çıkarmaya çalışacak
Çin Savunma Bakanlığı, ABD'nin balonu düşürmesini "aşırı tepki" olarak nitelendirdi

Çin Savunma Bakanlığı, ABD'nin balonu düşürmesini "aşırı tepki" olarak nitelendirdi
ABD-Çin ilişkilerini rotasından çıkaran "fors majör": Yüksek irtifa balonu krizi

ABD-Çin ilişkilerini rotasından çıkaran "fors majör": Yüksek irtifa balonu krizi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet