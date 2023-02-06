65. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu
Müzik dünyasının "Oscar"ı olarak bilinen 65. Grammy Ödülleri'nde, büyük ödüller Adele, Beyonce, Harry Styles ve Kendrick Lamar'ın oldu.
İstanbul
ABD'nin Los Angeles kentinde gerçekleştirilen törenin ev sahipliğini Trevor Noah ile Randy Rainbow üstlendi.
Myles Frost, Billy Crystal, Dwayne Johnson ve James Corden'ın sunucular arasında yer aldığı gecede Harry Styles'ın "Harry's House" albümü "Yılın Albümü" seçilirken, Samara Joy ise "Yeni Sanatçı" ödülüne layık görüldü.
En çok ödülü Beyonce aldı
"About Damn Time" ile Lizzo "Yılın Kaydı" ödülünü alırken, "Just Like That" ile Bonnie Raitt "Yılın Şarkısı", "Easy on Me" ile Adele "En İyi Pop Solo Performans", "Renaissance" ile Beyonce "En İyi Dans/Elektronik Albüm", "Mr. Morale & the Big Steppers" ile Kendrick Lamar "En İyi Rap Albümü", "Un Verano Sin Ti" ile Bad Bunny "En İyi Urban Müzik Albümü" ödülünü aldı.
Törende Sam Smith ve Kim Petras ikilisi "Unholy" çalışmalarıyla "En İyi Pop İkili/Grup Performansı", Willie Nelson "A Beautiful Time" ile "En İyi Country Albümü, Beyonce "Cuff It" ile "En İyi R&B Şarkısı", Harry Styles "Harry's House" ile "En İyi Pop Vokal Albümü", Wouter Kellerman, Zakes Bantwini ve Nomcebo Zikode "Bayethe" albümüyle "En İyi Global Müzik Albümü", Willie Nelson "Live Forever" ile "En İyi Country Solo Performans", Muni Long "Hrs & Hrs" ile "En İyi R&B Performansı" ödüllerinin sahibi oldu.
Grammy Ödüllerinde, Kendrick Lamar "The Heart Part 5" ile "En İyi Rap Performansı", Ozzy Osbourne ve Tony Iommi "Degradation Rules" ile "En İyi Metal Performansı", Brandi Carlile "Broken Horses" ile "En İyi Rock Performansı", Ozzy Osbourne "Patient Number 9" ile "En İyi Rock Albümü", Wet Leg grubu, kendi adlarını taşıyan albümle "En İyi Alternatif Müzik Albümü", Beyonce "Plastic Off The Sofa" ile "En İyi Geleneksel R&B Performansı", Steve Lacy "Gemini Rights" ile "En İyi Progressive R&B Albümü", Robert Glasper "Black Radio III" ile "En İyi R&B Albümü", Kendrick Lamar "The Heart Part 5" ile "En İyi Rap Şarkısı", Dave Chappelle "The Closer" ile "En İyi Komedi Albümü", Madison Cunningham "Revealer" ile "En İyi Folk Albümü", Cody Johnson ise "Til You can't" ile "En İyi Coutry Şarkısı" ödülüne değer görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.