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Kültür

61. ABU Genel Kurulu, TRT ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek

Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU), TRT ev sahipliğinde İstanbul'da bir araya geliyor.

Fatih Türkyılmaz  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
61. ABU Genel Kurulu, TRT ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek

Istanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 18-23 Ekim'de "Yapay Zeka, Yayıncılık ve Toplum" temasıyla düzenlenecek "61. ABU Genel Kurulu"na 60'a yakın ülkeden, 400’ün üzerinde yayıncı katılacak.

Beş gün sürecek etkinlik kapsamında, konferanslar ve panellerin yanı sıra 13. ABU TV Şarkı Festivali de gerçekleştirilecek.

ABU Başkanlığını 2023'ten bu yana yürüten TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın katılımıyla yapılacak toplantılarda, yapay zeka teknolojilerinin yayıncılığın geleceğini nasıl şekillendireceği, dijitalleşme süreci ve söz konusu dönüşümün toplumsal boyutları gibi konular tartışılacak.

13. ABU TV Şarkı Festivali, 20 Ekim'de İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılacak. Asya-Pasifik bölgesinin kültürel zenginliklerini sergileyecek etkinlik; 11 ülkenin sanatçılarını aynı sahnede buluşturarak bölgenin müzikal çeşitliliğinin tanıtılmasına katkı sunmayı hedefliyor.

Türkiye'yi Sinan Akçıl'ın temsil edeceği ABU TV Şarkı Festivali, TRT Müzik ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Televizyon, radyo ve dijital medya alanında 15 dalda düzenlenen yarışmanın birincilerine ödülleri, ABU Ödül Töreni’nde takdim edilecek.

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